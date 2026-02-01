人気グループ・ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴの大倉忠義（４０）が１日、都内で初の著書「アイドル経営者」（２日発売、講談社）の発売記念会見を行った。

アイドルと経営者の２つの視点から「現在のコミュニケーション」「次世代の育成」を語る一冊。「まさか自分が本を本屋さんに並べていただくことがあるんだと、すごくうれしい気持ちでいっぱいです」と笑顔だった。

本は「（昨年の）春先にお話を頂いて、年末まで直しをしていた」と約８カ月かけて執筆。「自分の言葉で表現させてもらった感じがした。世間一般のビジネス書とは違う空気感の、難しい言葉は使わずに、ブログのような空気感になるといいなと。長いブログを書き終わった感じがします」と笑って明かした。

大倉は２０２４年７月にタレントのプロデュースや育成、新たなコンテンツ開発を目的とした新会社「Ｊ−ｐｏｐ Ｌｅｇａｃｙ」の設立を発表し、代表取締役に就任していた。「年代が違う人とのコミュニケーションは自分の中で課題でもあり発見があった。これは『同世代の違う業種のお仕事をされている方に響くんじゃないか』と言っていただいて、それがこういう形になった」と経緯を紹介した。