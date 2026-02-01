©ABCテレビ

博多華丸・大吉（以下、華大）が街をゆったりと歩きながら、ただただ食べたい丼と麺を探し求める街ブラバラエティ「華丸丼と大吉麺」。２月８日（日）の１時間スペシャルは、池袋からお届けする。１日の乗降者数が世界第３位という池袋駅周辺は、日本屈指のラーメン激戦区だ。今回スペシャルナレーターを務めるのは、前回の１時間スペシャル（高田馬場編）のゲスト、勝俣州和。芸能界随一のラーメン通の勝俣が、池袋のラーメン情報を補足する！

ゲストは長嶋一茂。その独特の価値観と自由奔放な言動で、ロケ番組にもひっぱりだこの人気者だ。オープニングトークで、実は「あまり食べない」ことを明かした一茂に、大吉が「でも、こだわりめちゃめちゃ強そうですけど」と伝えると、「そうだね。こだわりと文句。これがおれの特技だから」と笑顔で胸を張る。

©ABCテレビ

オープニングを撮影したのは池袋駅の東口エリア。周囲をぐるりと見渡すだけで、「一風堂」「ラーメン二郎」「大勝軒」などの超有名店を確認できる。「一風堂は大好き」「最高じゃないですか」とテンションが上がった一茂は、なんならそのまま入店しそうな勢いだ。すかさず大吉が「今日は悩んでいただいて」と牽制すると、「え、悩むの？」と驚く一茂。ふだんは食事で悩むことがないという一茂に、大吉が「１時間悩んで１～２杯召し上がるという番組になっております」と番組の趣旨を念押しする。

11時25分から探索開始。立教大学出身の一茂にとって池袋は思い出の街なので、野球部時代のエピソードで盛り上がる。そして一茂との共演が多いかまいたちについて、「あいつらは本当に…（苦笑）」とおじさん３人が共感し合う一幕も。

最初に発見したのは、2023年にオープンしたラーメン店「そば～じゅ」だ。店頭のメニューに「あっさりしてておいしそうじゃん！」と好反応を見せた一茂が、その直後に「今更だけど」と明かしたまさかの告白に、「今更ですよ…」と愕然とする華大。店頭でああだこうだ言い合っていると、店主さんがやってきた。そこからのまるでコントのようなやりとりに爆笑必至！

©ABCテレビ

探索開始からまだ５分しか経っていないため、ひとまず店主さんに別れを告げる。超人気店「無敵家」の長蛇の列に驚きつつ、一茂の学生時代とは様変わりしたアンダーパス「ビックリガード」を抜けて西口へ。華丸の「昔はなかったやん、つけ麺て」という発言を受けて、勝俣がナレーションで池袋とつけ麺の深～い関係を解説する。

西口のお店をある程度チェックした３人が、「どこにしましょうか」とこのロケで最初のすり合わせを行った。そして３人が向かった先は、華丸のドラ１店。ありがたいことにすんなり取材許可をいただき、看板メニューのハーフサイズを各々が注文。一茂が「最高です」と絶賛し、３人が夢中で完食したそのメニューとは？

胃袋に余白を残しつつ、いい感じに体力ゲージが回復した３人は、大吉のドラ１店へと歩き出す。実はこのお店、勝俣の「塩ラーメンのイチオシ店」だった。こちらも取材を快諾いただき、３人がそれぞれ異なるメニューを注文した。まずは大吉が実食し、「うまい…！ 食べたことない、こういう◯◯ラーメン」とそのおいしさと独創性に。続く華丸も、「おいしい。品があります」と目を細める。自分の麺を待つ間、「寿司屋のあとの焼肉屋っていうハシゴはあるけど、ラーメン（のあとの）ラーメン（のハシゴ）はないね」と一茂。「面白いね。まだ生涯やってないことがたくさんあるんだよね。プライベートじゃやらないことを、ロケでできるのは幸せだよね、タレントってね」としみじみしていると、一茂のターンがやってきた。数分前に、「おれがテレビで何か食べたときに、『おいしい』って言わないときは、全部まずいから」と話していた一茂。では今回の感想は…？ と注目と緊張が高まる中、一茂が放った言葉と表情にご注目を。

華大と一茂の３人が歩き回って集めた池袋のラーメン情報が満載の１時間スペシャル。番組の最後には、勝俣が一茂におすすめする池袋の個性派ラーメン店情報も！

©ABCテレビ

■収録後コメント

Q. 華丸さん・大吉さんとのロケの感想をお聞かせください。

長嶋 いや、やっぱりお二人は、もう本当に好感度も高いし、スマートだし。

大吉 全然そんなことないっすよ。

長嶋 本当に羨ましい限りです。僕も見習わなきゃななんて思ってるんですけど、今さらそんなことできないので、すごくいいなって思いました。ロケをやったのはたぶん初めてだと思うんですけど、すごくやりやすかったですし、徹底的に楽しませてもらいました。

Q. 池袋の街の印象はいかがでしたでしょうか？

長嶋 僕が（立教大学に通っていたときに）行ってたお店の方のエリアは今日歩けてないですが、ひさしぶりに来られて面白かったです。

Q. 長嶋さんとのロケはいかがでしたでしょうか。

華丸 「早く決めろ」ってどっかで言われると思ったんですけど、割につきあってくれたなと思います。すごくご飯にこだわりがあったりとか、毎日の生活リズムを大事にしてるっていうのはイメージ通りでした。

大吉 ほかの番組でよく見る理不尽に怒ってる長嶋さんとか、そういうのが出なきゃいいなと思っていたので、本当に穏やかに３人で散歩できて楽しかったです。





「華丸丼と大吉麺」１時間スペシャル

２月８日(日)ひる12時55分～午後1時55分放送

【レギュラー放送】 毎週日曜午後１時25分～1時55分放送

ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネットTVer・ABEMAにて見逃し配信

■出演

博多華丸・大吉

■ゲスト

長嶋一茂

■スペシャルナレーション

勝俣州和

■ナレーション

中野周平（蛙亭）