Mrs. GREEN APPLEや米津玄師など勇気をくれる名曲が続々登場！『その道のプロが選ぶ本当のNo.1「プロフェッショナルランキング」』放送決定

音楽のプロ190人の投票で決定した名曲ランキングを発表する『その道のプロが選ぶ本当のＮｏ．１「プロフェッショナルランキング」』が2月2日にTBS系で放映される。

■勇気とパワーをくれるニッポンが沸いた激アツ名曲ランキング！

TBSの特別番組『その道のプロが選ぶ本当のNo.1「プロフェッショナルランキング」』は、その道を極めたプロたちによるガチ投票で決定する「本当のランキング」を発表していくランキング番組。その第9弾が2月2日20時55分から2時間SPで放映される。

今回は“KING OF 激アツ名曲”と題し、作詞家・作曲家にライブ演出やテレビの音響効果まで、音楽に携わるプロ190人が選ぶ、ニッポンが沸いた激アツ名曲ランキングを決定。スポーツ中継、震災からの復興などで日本中を勇気づけ、心をアツくしてくれた名曲BEST50を発表する。

■名曲の数々が登場！TBS秘蔵のアーティスト歌唱映像も

ランキングにはMrs. GREEN APPLE、米津玄師、Official髭男dism、Mr.Children、いきものがかり、ゆず、ウルフルズ、Superfly、FUNKY MONKEY BΛBY’Sなど日本を代表するアーティスト達の楽曲が次々ランクイン。耳にするだけで当時の感動の瞬間がよみがえるような心をアツくしてくれる名曲ぞろいだ。

ランクインした楽曲とともに、当時の歴史的なスポーツ中継映像や、『音楽の日』などTBS秘蔵のアーティスト歌唱映像も紹介。

収録を終え、チェアマンの坂上忍は「僕はエレファントカシマシさんのような“男くさい系”のバンドさんが好きなので、今回のランキングにも入っていて嬉しかったです！ この放送が終わったら冬季オリンピックも始まるのでどんな名場面が生まれるのか？ 名曲とともに楽しみたいですね！」と語った。

果たして、音楽のプロが選んだ1位に輝く“激アツ名曲”はどの楽曲か、 予想しながら名曲の数々を楽しんでみよう。

■番組情報

TBS系『その道のプロが選ぶ本当のNo.1「プロフェッショナルランキング」』

02／02（月） 20：55～22：57

出演

チェアマン：坂上 忍/プレゼンター：中島健人

スタジオゲスト（※５０音順）：岩井勇気（ハライチ）/澤部 佑（ハライチ）/塩崎太智（M!LK）（崎の正式表記は「たつさき」）/島崎和歌子/曽野舜太（M!LK）/生見愛瑠

