犬の散歩に完全手ぶらの私…！散歩バッグを忘れた悲劇が悲惨すぎる！大ピンチの一部始終に爆笑【作者に聞いた】
【漫画】本編を読む
犬のお散歩中に大ピンチ！手ぶらだったことに気づいたのは、愛犬シャルルちゃんがウンチングポーズをとったときだった!!あなたならどうする!?を描いた、漫画家ゆむい(@yumuihpa)さんの「おさんぽ大ピンチ」がXで話題になっている。同じような状況を体験した猛者たちからのアドバイスを含め、今回の体験談について話をうかがった。
■飼い主だけ焦って犬は平常運転…この"温度差"がたまらないお散歩ハプニング
散歩の必需品であるお散歩バッグは、うっかり忘れてしまうことがある。作者のゆむいさんもその一人で、ある日、愛犬シャルルちゃんが道端でウンチングポーズを始めた瞬間、自分が手ぶらで出てきてしまったことに気づいたという。「いつも通りの散歩だったのですが、なぜかボーッとして手ぶらで出かけてしまいました」と振り返る。
近所の散歩コースで、家族に持ってきてもらえばいいかとポケットを探るも、スマホすらない"ないないづくし"の状況。目の前にはホカホカのシャルルちゃんのウンチが鎮座し、青空の下で途方に暮れるしかなかった。「うちまでは、大体100メートルくらいありました。猛ダッシュです」と語るように、覚悟を決めて走り抜けた姿が本作「おさんぽ大ピンチ」の笑いどころでもある。
読者からは「靴下で包む」「落ち葉を使う」など、同じ経験者ならではの知恵が寄せられた。「先輩飼い主さんたち、みんな天才だと思いました！次回がないようにしたいですが、またピンチに陥ったときに思い出したいと思います」とゆむいさんは感心しきりだ。
スマホを探す仕草や空を仰ぐコマ割りなど、短編ながら爆笑ポイントが詰まった本作。見どころを尋ねると、「私のアホさ加減を笑い飛ばしていただけたら救われます…。私が一人で動揺している最中にも犬はずっとかわいい感じなのが見どころなので、ぜひ注目していただけるとうれしいです」と語る。日常の失敗をユーモアに昇華した、愛犬家なら思わず共感してしまう一作である。ぜひ、一度読んでみてほしい。
取材協力：ゆむい(@yumuihpa)
