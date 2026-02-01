“違約金14億円” アンガールズ田中、地獄契約に「震えて寝てる」
お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が、昨年8月に一般女性と結婚し、さらに今年1月に第1子となる男児が誕生していたと発表した。芸能界から祝福の声が続々とあがるなか、アンガールズ・田中卓志は“地獄契約”に戦々恐々とした。
2019年から、度々「結婚説」がささやかれてきたケンコバ。MBSラジオ『アッパレやってまーす！』内では、共演のアンガールズ・田中と独身時代に「地獄契約」を結んでいたが、田中が先に結婚。田中の結婚発表後の同ラジオでは「オレが結婚するまでしてはいけない。オレがもし結婚して離婚したら、田中も離婚しないといけない（笑）。そして、オレより先に死んではいけない（笑）。その契約の2段階目で契約破ったのよ。違約金が14億円」とユーモアを交えて話していた。
【写真あり】地獄契約スタートも…アンガールズ田中の”癒やし”ショット
これを受けて、田中は自身のSNSで「ケンコバ さんの結婚により、万が一ケンコバ さんが離婚したら、僕も離婚しないといけない地獄契約がスタートしてしまった。破ったら14億円払わないといけない。震えて寝てる」と反応し「カピバラ温泉の写真みて気持ちを落ち着かせてる」と癒やしの写真を添えていた。
