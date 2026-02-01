アーティストの川谷絵音（37）が1日に公式インスタグラムを更新し、所属するバンド「indigo la End」（インディゴ ラ エンド）と「礼賛」（らいさん）がSony Musicに移籍したことを発表。加えて自主レーベルを立ち上げたと伝えた。

川谷は「Daphnis recordsという自主レーベルが立ち上がりまして、この箱で色々と新しいことをやっていきます」と2バンドの新しいアーティスト写真を添えて報告。

「indigoも礼賛も武道館が終わり、次に進むところで心機一転」とし「まずは礼賛が2/18にミニアルバムリリース、indigoは5/20にフルアルバムリリースです。まだまだ見てない景色を見に行きます。楽しみ」と今後の活動を伝えた。

川谷は「indigo la End」「礼賛」のほか「ゲスの極み乙女」「ジェニーハイ」「ichikoro」と5つのバンドを掛け持ちしている。

「indigo la End」は川谷を中心に10年に結成。現在は川谷(Vo/Gt)、長田カーティス(Gt)、後鳥亮介(Ba)、佐藤栄太郎(Dr）の4人で構成されている。

「礼賛」は21年に結成。お笑いコンビ「ラランド」のサーヤがCLR名義で作詞作曲とボーカルを担当するバンド。川谷、木下哲、休日課長（DADARAY、ゲスの極み乙女。、ichikoro）、GOTO(DALLJUB STEP CLUBなど)がそれぞれ、晩餐(Gt)、簸(Gt)、春日山(Ba)、foot vinegar(Dr)という名義で活動している。