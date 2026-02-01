元テレビ朝日社員の玉川徹氏が、レギュラーコメンテーターを務める『羽鳥慎一 モーニングショー』（テレビ朝日系）を1月21日の放送から3日連続で休み、1月25日には元大阪市長で弁護士の橋下徹氏も、レギュラーコメンテーターを務める『日曜報道 THE PRIME』（フジテレビ系）を欠席した。

1月23日の衆院解散前後に、2人の辛口コメンテーターが相次いでレギュラー番組を休んだことから“理由”について注目が集まったが、番組内で明らかにされることがなかったこともあり、SNSでは《テレビ局側の配慮があったのか》《自民党からの圧力か》などの憶測が集まる事態となった。

「また今回は、大阪府知事選挙と市長選挙も衆院選と同日に投開票されます。そのため『橋下氏は維新の会の創立者。有権者への印象操作があってはよくない』と出演を自重したのではないかという声も出ています。さらには《衆院選に出馬するのでは》といった憶測も投稿されていました」（芸能担当記者）

その後、玉川氏は1月26日から復帰したが、橋下氏は2024年10月の衆議院選挙、2025年7月の参議院選挙の選挙期間中に同番組を休んでいたこともあり、今回も「選挙期間中は番組を休むのでは」とみられていたが、2月1日の『日曜報道』には出演した。

「橋下さんから番組をお休みした理由などは明らかにされませんでしたが、テレビ画面を見るかぎり、体調の悪さなどは見受けられませんでした。

橋下さんは番組内で『今回の選挙はわかりやすくなった。自民党と公明党の考え方が違う政党が与党だったが、今回はキチッと整理できた。選挙結果を受けて、国民がどういった方向の政治を求めているのかはっきりする』と選挙に期待していることを明言しました。

また、消費税減税については『政治家が考えたアイデアは、官僚が入って制度設計しないとすぐに実行できない。（今回は）それができていないので、選挙後に消費税減税ができるかはわからない』と持論を展開していました」（政治担当記者）

橋下氏の番組復帰に、Xでは

《あらっ、橋下徹が出とるやん》

といった驚きの声のほかに

《選挙前に維新のイメージがこびりついている橋下徹を出すのはどうなの？》

と、今回、選挙期間中に出演をしたことに疑問の声もあがっていた。

選挙選が佳境にさしかかるにつれ、コメンテーターの動向にも注目が集まっているようだ。