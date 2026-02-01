NECナイメヘン佐野航大が鮮やかなミドルシュート「これは岡山の至宝」

オランダ1部NECナイメヘンのMF佐野航大は現地時間1月31日、エールディビジ第21節AZ戦に先発出場した。

こぼれ球を左足のダイレクトで合わせる鮮やかなミドルシュートで今季3得点目を記録。その活躍にSNS上では「えぐいゴラッソ」「逆足でこれは化け物すぎる」と反響が沸き起こっている。

2-1と1点リードで迎えた後半8分だった。左サイドからのクロスを相手選手が跳ね返すと、こぼれ球は中央の佐野の元へ。22歳のMFは迷わずダイレクトでのシュートを選択した。左足のアウトサイドにかかった一撃は、鋭い軌道を描きながらGKの手をかすめてゴール左隅へと突き刺さった。

佐野は前半にアシストも記録しており、1ゴール1アシストの大車輪の活躍でチームの勝利に多大な貢献を果たした。J2のファジアーノ岡山から海外へ羽ばたき、着実に結果を積み重ねる若き才能に対し、移籍の噂も絶えない状況だ。

圧巻のパフォーマンスを見せた佐野に対し、SNS上では「動きが1人違う」「佐野航大はビッグクラブ行くぞ」「本当に将来が楽しみな22歳ですね」「これは岡山の至宝」とコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）