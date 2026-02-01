2月1日、NHK『日曜討論』を急遽欠席した高市早苗首相。高市氏をめぐっては、フリーライターの石井謙一郎氏が入手した統一教会の内部文書「TM特別報告」に32回登場し「高市氏が自民党総裁になることが天の最大の願いである」との記述があること、パーティー券を教団側が購入したことなどを「週刊文春」などが報じていた。1月29日発売の「週刊文春」記事の一部を抜粋してお届けする。（「週刊文春 電子版」では1月28日配信）

長引く日中新冷戦に統一教会の極秘文書、通常国会冒頭での“自己チュー解散”で、支持率が落ちてきた高市早苗首相。さらに今回、「週刊文春」が入手した高市事務所の「パー券リスト」には、彼女の隠された重大疑惑が――。



1月31日午後、神奈川県川崎市内で演説を行う高市氏 ©時事通信社

様々な問題を孕んでいたパーティ

2019年3月17日、収容人数1200名を誇るシェラトン都ホテル大阪の、最大規模の宴会場「浪速の間」は、スーツ姿の老若男女で埋め尽くされていた。

視線の先にいるのは、“サナエブルー”のジャケットに身を包んだ1人の女性。彼女は壇上に上がると、前年出版した自著について語り始めた。

参加者らはビュッフェ形式で用意された豪華料理に舌鼓を打ちながら話に耳を傾ける。和洋中所狭しと並ぶ中、彼女の出身地の郷土料理「柿の葉寿司」も用意されていた。

この日の出席者には、彼女が直筆で書いた礼状が配られた。そこには、感謝の気持ちと共に自らの実績が綴られている。

〈自由民主党サイバーセキュリティ対策本部長として同僚議員や関係府省庁の皆様と議論を進め、昨春に総理と官房長官に提出した「第1次提言」を更にパワーアップさせた「第2次提言」の策定に励んでまいります〉

しかし、この日のパーティは、様々な問題を孕んでいたのである。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年2月5日号）