中島健人、“激アツ名曲”ランキングでプレゼンター 音楽にプロが選ぶBEST50を発表
TBSの特別番組『その道のプロが選ぶ本当のNo.1「プロフェッショナルランキング」』があす2日午後8時55分から放送される。
【番組カット】“ビジュいいじゃん”ポーズをするM!LK
その道を極めたプロたちによるガチ投票で決定する「本当のランキング」を発表していくランキング番組。第9弾となる今回は「KING OF 激アツ名曲」と題し、作詞家や作曲家、ライブ演出やテレビの音響効果まで、音楽に携わるプロ190人が選ぶ、ニッポンが沸いた激アツ名曲ランキングを届ける。スポーツ中継、震災からの復興などで日本中を勇気づけ、心をアツくしてくれた名曲BEST50を発表する。
Mrs. GREEN APPLE、米津玄師、Official髭男dism、Mr.Children、いきものがかり、ゆず、ウルフルズ、Superfly、FUNKY MONKEY BΛBY'Sなど日本を代表するアーティストたちが歌う楽曲がランクイン。耳にするだけで当時の感動の瞬間がよみがえるような心をアツくしてくれる名曲だらけとなっている。
ランクインした楽曲とともに、当時の歴史的なスポーツ中継映像や、『音楽の日』などTBS秘蔵のアーティスト歌唱映像もたっぷり紹介。はたして、音楽のプロ190人が選んだ、1位に輝く“激アツ名曲”はどの楽曲なのか。
■番組概要
タイトル：『その道のプロが選ぶ本当のNo.1「プロフェッショナルランキング」』
放送日時：2月2日（月）午後8時55分〜10時57分
出演者：
＜チェアマン＞
坂上忍
＜プレゼンター＞
中島健人
＜スタジオゲスト＞（※50音順）
岩井勇気（ハライチ）
澤部佑（ハライチ）
塩崎太智（M!LK／※崎＝たつさき）
島崎和歌子
曽野舜太（M!LK）
生見愛瑠
【番組カット】“ビジュいいじゃん”ポーズをするM!LK
その道を極めたプロたちによるガチ投票で決定する「本当のランキング」を発表していくランキング番組。第9弾となる今回は「KING OF 激アツ名曲」と題し、作詞家や作曲家、ライブ演出やテレビの音響効果まで、音楽に携わるプロ190人が選ぶ、ニッポンが沸いた激アツ名曲ランキングを届ける。スポーツ中継、震災からの復興などで日本中を勇気づけ、心をアツくしてくれた名曲BEST50を発表する。
ランクインした楽曲とともに、当時の歴史的なスポーツ中継映像や、『音楽の日』などTBS秘蔵のアーティスト歌唱映像もたっぷり紹介。はたして、音楽のプロ190人が選んだ、1位に輝く“激アツ名曲”はどの楽曲なのか。
■番組概要
タイトル：『その道のプロが選ぶ本当のNo.1「プロフェッショナルランキング」』
放送日時：2月2日（月）午後8時55分〜10時57分
出演者：
＜チェアマン＞
坂上忍
＜プレゼンター＞
中島健人
＜スタジオゲスト＞（※50音順）
岩井勇気（ハライチ）
澤部佑（ハライチ）
塩崎太智（M!LK／※崎＝たつさき）
島崎和歌子
曽野舜太（M!LK）
生見愛瑠