『旅サラダ』などで活躍→ABCテレビ退社 東留伽アナ、ラストは東野幸治＆ほんこんらと集合ショット
ABCテレビで活躍した東留伽アナウンサーが、1月31日をもって同局を退社した。
【写真】『旅サラダ』などで活躍の東留伽アナ、東野幸治＆ほんこんらと集合ショット
『教えて！ニュースライブ 正義のミカタ』（毎週日曜 前9：30）に出演し、視聴者にあいさつ。自身のXでは「本日で#正義のミカタ を卒業し、朝日放送テレビを退社しました」と報告した。
東野幸治、ほんこんらに囲まれた集合写真を公開し、東アナは「あたたかくお見送りいただき、本当に感謝の思いでいっぱいです。学びあり、笑いありの最高の番組でした!!これからも応援いただけますと幸いです！」と呼びかけた。
東アナは、2020年にABCテレビに入社。『朝だ！生です旅サラダ』などに出演後、フランス留学を経て復職していた。
【写真】『旅サラダ』などで活躍の東留伽アナ、東野幸治＆ほんこんらと集合ショット
『教えて！ニュースライブ 正義のミカタ』（毎週日曜 前9：30）に出演し、視聴者にあいさつ。自身のXでは「本日で#正義のミカタ を卒業し、朝日放送テレビを退社しました」と報告した。
東野幸治、ほんこんらに囲まれた集合写真を公開し、東アナは「あたたかくお見送りいただき、本当に感謝の思いでいっぱいです。学びあり、笑いありの最高の番組でした!!これからも応援いただけますと幸いです！」と呼びかけた。
東アナは、2020年にABCテレビに入社。『朝だ！生です旅サラダ』などに出演後、フランス留学を経て復職していた。