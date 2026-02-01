ママに撫でられるとうっとりする犬が、パパに代わると…まさかの「あからさますぎる表情の違い」が爆笑を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で7万3000回再生を突破し、「全然違くて草」「目が全然違うｗ」といったコメントが寄せられています。

【動画：ママに撫でられるとうっとりする犬→パパに代わると…まさかの『あからさますぎる表情の差』】

ママに撫でられて、幸せ

TikTokアカウント「kohashiba」に投稿されたのは、ママに撫でられてうっとりしている柴犬の女の子「琥珀」ちゃんの様子。琥珀ちゃんはとってもにこやかな表情で、ママのナデナデを満喫しているようです。

頭を撫でられながら、ほっこりと幸せそうな琥珀ちゃん。「もっと撫でてぇ」とばかりに、撫でているママの手に自分のお顔をスリスリして、甘えモード全開です。

パパに撫でてもらうも…

次は、パパが琥珀ちゃんを撫でてみることに。同じく頭を撫でてもらいますが、ママの時とは明らかに表情が違い、琥珀ちゃんは真顔で一点を見つめながら撫でられていたんだとか。

パパによると、ママの時とは落差が尋常ではない真顔は「ママが大好きなだけなので、悪気はない」のだそう。一切の忖度なしに、顔に感情が丸出しの琥珀ちゃんに、思わず吹き出してしまいます。

あからさますぎる落差

最後にチラリと横目でパパの腕を見る琥珀ちゃんの表情も、やはり真顔。パパが撫で続けてみても、琥珀ちゃんは無の表情を崩すことはありませんでした…。

このあとは、ママの元へ逃げていったという琥珀ちゃん。パパとママで、「あからさますぎる表情の違い」を見せてくれた、忖度ゼロの正直レディな琥珀ちゃんなのでした。

投稿には「全然違くて草」「目が全然違うｗ」「忖度せんかいｗｗｗ」「差が激しすぎる」「パパの時は目が据わってる」「パパの時、下手なマッサージ受けてる時のそうじゃない感の顔」といったコメントが寄せられています。

琥珀ちゃんの陽気でのびのびした日常は、TikTokアカウント「kohashiba」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「kohashiba」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。