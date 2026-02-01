【Ｇ大阪】イェンス・ヴェッシング新監督にインタビュー！　日本は「とても気に入っています」　一番美味しかったものは…？【KICKOFF！KANSAI】

ＭＣ陣が沖縄キャンプ取材を実施。イェンス・ヴィッシング新監督が率いるガンバ大阪の厳しいトレーニングに密着した。



ドイツ人指揮官のもと、厳しいトレーニングを積んだガンバ大阪。新指揮官の哲学や新生ガンバの新しいカラーに迫った。



▼「僕の仕事は全員のレベルを上げてサッカーの考え方を植え付けたりすること」



関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応援番組『ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ＫＡＮＳＡＩ』。１月２５日（日）の放送では、百年構想リーグ開幕前の沖縄キャンプを特集した。





ドイツ人のイェンス・ヴィッシング新監督のもと、ガンバ大阪は厳しいキャンプを敢行。選手の声や新指揮官のインタビューを実施した。現地視察した元日本代表ＤＦでＭＣをつとめる加地亮さん。練習の様子を見て「常に動いている感じ」と注目。２月７日に迎えるセレッソ大阪との開幕戦・大阪ダービーに向けてコンディションを急ピッチで上げていた。今季から指揮を取るヴィッシング監督は「僕の仕事は全員のレベルを上げてサッカーの考え方を植え付けたりすること。でもそれは徐々に上げていくものだと思っている」と、まずはハーフシーズンでヴィッシング流を植え付けていく。トップでの監督経験はない。だが、オランダ１部ＰＳＶでは日本代表ＭＦ堂安律選手らを指導した過去があり、若手の成長にも期待が寄せられる。初の日本だが、「日本は食べ物が美味しいですし、何より人が優しくて、とても気に入っています」と言う。一番美味しかったものは“しゅうまい”。だが通訳に「中華だよ」と突っ込まれて「そうなの、知らなかった！」と驚くお茶目な一面も見せた。また、チームの食事会場にも潜入。ＭＦ鈴木徳真選手は牛丼を手に取り「回復を早めたい時やエネルギーを入れたい時は多めに米を入れる。疲れている時、食べたい時に小麦粉を食べる。ラーメンとか」と、“ご褒美”もある様子。ＧＫ一森純選手も野菜を中心としたバランスの良い食事で、貴重な映像となった。（ＭＢＳ「ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ ＫＡＮＳＡＩ」日曜深夜１：０５−１：３５放送 ２０２６年１月２５日（日）放送分の収録より）