お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービーさんが自身のインスタグラムと公式Xを更新。投稿した雪かきの様子が「まるで人類の進化のよう」と注目を集めています。



【写真を見る】【 バービー 】 「雪かきに向かうだけなのに人類の進化みたいになっちゃうのなぁぜなぁぜ？」 雪かき姿が話題 「今年一番笑った」など反響続々





バービーさんはインスタグラムの投稿で、「サクッと雪かきしてくるから、ちゃあちゃん(娘)よろしくね」と夫に告げて雪かきに向かったものの、42歳の体には予想以上の重労働だったようです。









投稿には連続で撮影された雪かきの様子が複数枚掲載されており、赤いスノーダンプを使って雪を運ぶ姿や、雪原を歩く様子が時系列で写されています。







投稿では「3分で汗だく」と雪かきの大変さも告白。「室内から私を興味津々に見つめる夫の笑い声に若干イラっとしたものの、写真を見て多少納得しました」と綴っています。







特に注目を集めたのは、その姿勢の変化で、バービーさんも「5〜8枚目は、まるで人類の進化のようですね」とコメントしています。







薄いピンク色のアウターにベージュのパンツ、黒の長靴という装いで雪かきに挑むバービーさん。公式Xアカウントでも「雪かきに向かうだけなのに人類の進化みたいになっちゃうのなぁぜなぁぜ？」と自らの姿をユーモアたっぷりに表現しています。







バービーさんはハッシュタグに「#今日も生きる」「#アウストラロピテクス」「#9枚目は動物園で見たことがあるような」と添え、自身の姿を茶化しつつもユーモラスに表現しました。







最後には車をバックに手を振る写真も掲載され、まさに「人類の進化」の最終形とも言える姿に多くのフォロワーから温かいコメントが寄せられています。







この投稿に、「ママさんダンプ！」「今年で一番笑いましたほんとにすみません」「ご主人が愛おしいと思って写真を撮るので、それが伝わるんですね」「笑っちゃダメだけどごめんなさい 笑ってしまう」「バービーさんの一生懸命さが伝わります」「バビさんの雪かき姿に癒されました」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】