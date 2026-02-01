俳優でモデルの筧美和子さんが、自身のインスタグラムを更新。

第一子を妊娠したことを公表しました。



【写真を見る】【 筧美和子 】 第一子妊娠を公表 「無事に生まれてきてくれることを願いながら、日々を過ごしております」 昨年３月・一般男性と結婚を発表





筧美和子さんは「この度、新しい命を授かりましたことをご報告いたします。」と、投稿。



続けて「無事に生まれてきてくれることを願いながら、日々を過ごしております。」と、記しました。



そして「日頃より支えてくださっている皆さまに、心より感謝申し上げます。今後とも温かく見守っていただけましたら幸いです。」「2026年2月1日 筧美和子」と、ファンに向けて呼びかけています。







２０２５年３月、筧美和子さんは、一般男性との結婚を発表し「お相手は誠実で、優しさに溢れた方です。共に人生を歩んでいけることを心から幸せに思っております。」と、投稿。

そして「これからは二人で力を合わせ、笑顔の絶えない家庭を築いてまいります。また、これまで以上に仕事にも真摯に向き合い、成長を重ねていけるよう精進してまいります。」と、その思いを綴っていました。







【 筧美和子さん プロフィール 】

生年月日：1994年 03月 06日

出身地：東京都

血液型：AB型

サイズ：T 164cm

趣味：絵を観たり,描いたりすること,LIVE,旅

特技：バレーボール,クラシックバレエ







