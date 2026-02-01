須田亜香里、ショート丈ニットで美ウエストチラリ「スタイルレベチ」「着こなしが上級者」の声
【モデルプレス＝2026/02/01】元SKE48の須田亜香里が1月31日、自身のInstagramを更新。ショート丈トップスの衣装姿を公開した。
【写真】34歳元アイドル「引き締まってて綺麗」ほっそりウエストのぞく衣装姿
須田は「ここ最近の衣装はもふもふしてたり、耳がついてたり、真っ白だったり」とコメントし、耳がついたフーディーや、全身白のロングワンピース姿などの衣装ショットを複数枚投稿。白い半袖ニットにブルー基調のチェックのパンツを着用したショットでは、ショート丈のニットから美しいウエストをちらりとのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「もふもふ可愛すぎる」「着こなしが上級者」「ウエスト引き締まってて綺麗」「スタイルレベチ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】34歳元アイドル「引き締まってて綺麗」ほっそりウエストのぞく衣装姿
◆須田亜香里、ショート丈トップスでウエストチラリ
須田は「ここ最近の衣装はもふもふしてたり、耳がついてたり、真っ白だったり」とコメントし、耳がついたフーディーや、全身白のロングワンピース姿などの衣装ショットを複数枚投稿。白い半袖ニットにブルー基調のチェックのパンツを着用したショットでは、ショート丈のニットから美しいウエストをちらりとのぞかせている。
◆須田亜香里の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「もふもふ可愛すぎる」「着こなしが上級者」「ウエスト引き締まってて綺麗」「スタイルレベチ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】