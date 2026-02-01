「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」練習生一挙公開 視聴者が101人の練習生を決める「101 PASS」実施も発表
【モデルプレス＝2026/02/01】日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」の公式SNSおよび公式サイトにて、練習生が一挙公開された。1日12時には練習生候補38人が公開され、あわせて101人の練習生を決定する 「101 PASS」を、2月2日12時より実施することがわかった。
【写真】LAPONE、男女グループ混合の全員集合ショット
「101 PASS」は、練習生候補38人の中から、オーディションに参加する練習生を決める投票。投票は2月2日12時〜2月4日12時までの実施となり、視聴者である国民プロデューサーおよびSEKAIプロデューサーの投票によって、最終的な練習生101人が決まる。投票は、公式 サイトにて練習生候補のプロフィールを確認のうえ、国民プロデューサーは公式サイト内の投票ページにアクセスし、「dアカウント」でログイン後、投票が可能。また、 SEKAIプロデューサーはグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」から投票することができる。1日に投票できる人数は11人で、投票期間中の3日間は毎日投票が可能だ。
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」投票で練習生101人が決定
◆「PRODUCE 101 JAPAN」とは
