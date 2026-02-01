畑芽育、美デコルテ際立つ純白ノースリドレス姿「圧倒的な美しさ」「オーラが半端ない」の声
【モデルプレス＝2026/02/01】女優の畑芽育が1月31日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのドレスショットを公開した。
【写真】23歳美人女優「大人っぽくて印象違う」素肌輝くノースリドレス姿
畑は「お花可愛い」とコメントし、白いノースリーブのロングドレスを着用し、大きなピンク色の花束を持ったオフショットを公開。大きく開いた胸元から美しいデコルテを見せている。
この投稿に、ファンからは「花以上に芽育ちゃんが可愛い」「大人っぽくて印象違う」「圧倒的な美しさ」「オーラが半端ない」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
