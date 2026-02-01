女会長との不倫疑惑に続き、今度は代理処方疑惑が浮上　“捏造”と否定していた韓国歌手「1〜2錠ほどは…」

不倫疑惑を否定した歌手兼プロデューサーのMCモンに、今度は睡眠薬ゾルピデムの代理処方疑惑が浮上している。

1月30日、韓国メディア『イーデイリー』は、MCモンがマネージャー名義で処方された向精神性医薬品「ゾルピデム」を服用してきたとみられる状況が確認されたと報じた。

報道によると、MCモンの元マネージャーA氏は、昨年6月10日、芸能事務所One Hundred所属のマネージャーB氏と通話する過程で、自身が処方された薬をMCモンに渡したという趣旨の発言をしたとされる。

A氏は、2023年まで約10年間、退社と再入社を繰り返しながらMCモンのマネージャーとして勤務していた人物。公開された録音記録の中で、A氏は「（MCモンが）欲しいと言ったので渡した」と、薬を渡した経緯を説明したと伝えられている。

さらに、MCモンが代表を務めていた芸能事務所BIG PLANET MADE（One Hundredの子会社）の元代表C氏の名前に言及し、「自分よりもC氏のほうがよく知っているだろう」と話したとも報じられた。

（写真提供＝OSEN）MCモン

「1〜2錠ほどは受け取った可能性もある」

これらの疑惑について、MCモンは「録音記録は捏造されたものだ」と否定した。

該当メディアとのインタビューで、「A氏とは以前、関係が悪化した形で別れた」としたうえで、「私はこれまで毎日のように病院に行き、自分の名前で直接薬を処方してもらっている。A氏から薬を受け取ったことは一錠もない」と反論した。

一連の疑惑は自身を攻撃するための中傷だと主張している。

しかし、録音記録に基づく質問が続くと、「もしかしたら自分でもわからない。本当に1〜2錠ほどは受け取った可能性もある」とし、「眠れずにつらかったため、A氏が持っていた薬の余りをもらったことがあったかもしれない」と語ったとも伝えられている。

MCモンは、A氏とともにソウル江南（カンナム）区にある同じ病院で、それぞれゾルピデムを処方されていたと説明し、「1カ月に処方される量は30錠だ。長期間の海外出張があると薬が足りなくなることがあり、『君のものを1〜2錠くれたら、後で自分のものを渡す』といった形でやろうとした」と当時の状況を説明した。

ゾルピデムは、不眠症などの睡眠障害治療に用いられる中枢神経系に直接作用する薬であり、乱用や誤用によって記憶障害や薬物依存など深刻な副作用を引き起こす恐れがあるため、重複処方などが厳しく制限されている。

麻薬類管理に関する法律によれば、向精神性医薬品は原則として患者本人のみが受け取ることができ、第三者が代理で処方や受領を行うことは違法に該当する。これに違反した場合、5年以下の懲役または5000万ウォン（約500万円）以下の罰金（第61条第1項第5号）が科される。

（写真提供＝OSEN）MCモン

今回の疑惑とは別に、MCモンは昨年12月、チャ・ガウォンp_Arcグループ会長との不倫疑惑にも巻き込まれていた。

MCモンとチャ・ガウォン会長は、One Hundredを共同設立したことでも知られる。

両者が過去に不倫関係にあり、その期間中にチャ・ガウォン会長がMCモンに総額120億ウォン（約12億円）に達する資金を送金したという主張だった。また、MCモンがOne Hundredとの契約関係を整理したのも、2人が決別したためだという見方も出ていた。

これに対し、MCモンは「事実無根だ」と一蹴。自身のSNSを通じて、チャ・ガウォン会長の叔父にあたるチャ・ジュニョン氏が、自身を訪ねてBIG PLANET MADEの持ち分を差し出すよう脅迫し、その過程で、チャ・ガウォン会長と友人関係にある自分との関係を捏造したメッセージ内容まで渡してきたと主張した。

チャ・ガウォン会長側も、MCモンとの不倫疑惑およびメッセージ内容について「事実ではない」と否定しており、法律事務所を通じて、すでに最初に報じたメディアなどに対する法的措置を進めていることを明らかにした。

なお、MCモンは昨年7月、健康問題を理由にOne Hundredの代表職と、BIG PLANET MADEに所属するアーティストのプロデュース業務から退いている。

（記事提供＝OSEN）