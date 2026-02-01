EXILEのAKIRA（44）が31日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。TAKAHIRO（41）と殴り合いのケンカをした過去を明かした。

2006年にEXILEに加入したAKIRA。「アリーナツアーやって、加入した2年後がドームですね」と振り返った。

急激な環境の変化に気持ちが張り詰めていたという。「僕の後にTAKAHIROが入った。同期といえば同期なんですけど、TAKAHIROと自分がやっぱりいろいろなプレッシャーを背負いながら、日々生活をしていたんでしょうね」と振り返った。

事件が起きたのはAKIRAの思い出の東京・中目黒の焼肉店「ZASSO」の帰り道。「全然仲悪くないんですけど、きっとお互い溜まっているものがあって、2人でケンカし始めたんですよね」と明かした。

TAKAHIROについて「けっこう男っぽいので。爽やかな顔ですけど、九州男児みたいな」と説明。「ZASSOの帰り際に殴り合いのケンカをして。階段をゴロゴロゴロゴロってアクションなんじゃないかってくらい2人で取っ組み合いながら落ちてって」と告白した。続けて、「下で揉めている時に、2階が雀荘なんですけど、雀荘のおばあちゃんが朝方出てきて、“あんたたちうるさい！いい加減にしなさい！”って言って、静まり返った。僕らも我に返ってハグした」と明かした。

「今だから言えるんですけど、その4日後か5日後くらいが東京ドーム公演だった」と明かし、スタジオを驚かせた。

MCでお笑いコンビ「極楽とんぼ」の加藤浩次が「何で揉めたかはなんとなく覚えていないですか？」と聞くと、「それくらい毎日命懸けでやっていたので何がきっかけとかはない」と答えた。

続けて加藤は「1回だけですか？」と質問。AKIRAが「TAKAHIROとはそれだけですね」と答えると、一同はすかさず「とは？」とツッコミを入れた。加藤が「他もやってるでしょ！」と追求すると、AKIRAは「すみません、記憶がないので」と笑いながらごまかした。