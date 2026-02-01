ＴＢＳの宇賀神メグアナウンサー（３０）が１日、東京・上野東照宮で行われた「節分祭“黒”福豆まき」に出席。自身の今年の平穏無事とともに、大ファンのでもあるプロ野球・阪神タイガースの躍進を祈願した。

今年で３度目の参加となるが、巫女（みこ）の姿でイベントに登壇して「巫女（みこ）の衣装を着させていただくのは３回目なんですけど、毎年やっぱり身が引き締まる思い。みなさまに福をお届けるというのを、心より楽しみにしていた」と喜びを表した。

恒例となった、箸を使って１分間で数多くの黒豆をおわんに乗せる「“黒”福豆つかみゲーム」にも参加。昨年の３１粒を下回る２８粒という結果に「記録を更新できなかったのが、かなり悔しい」と苦笑いだ。

前厄ということで今年の願いを「平穏無事」とした宇賀神アナ。この日からプロ野球がキャンプインすることを振られると「ＷＢＣもあるので、個人的に野球づくしの忙しい１年になりそう。今年も阪神タイガース一筋で応援していきたいと思います。頑張れタイガース！」と、リーグ連覇と日本一を目指す猛虎に熱いエールを送っていた。