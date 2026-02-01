65歳から70歳になるまで働きながら厚生年金保険料を納めると、年金受給額がどれぐらい増える？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、厚生年金保険料を払い続けると5年間でいくら年金受給額が増えるのかについてです。
毎年、この両方の計算方法で計算して、高いほうを支給することになっています。今回は従前額保障の計算式を用いて計算することにします。従前額保障の計算式は次の通りです。
・平成15年4月からの期間：平均標準報酬額（月給＋賞与）×5.769／1000×平成15年4月以降の厚生年金加入期間（上記の乗率は、昭和21年4月2日以降生まれに適用）
今回は相談者が、65歳から平均標準報酬額20万円（賞与なし）で、65歳から70歳になるまでの5年間（60カ月）働くと仮定して計算したいと思います。
▼計算式
20万円×5.769／1000×60カ月＝6万9228円（年額）
このように、65歳から70歳になるまで平均標準報酬額20万円で、厚生年金保険料を納めると、年額6万9228円増額された年金を毎年受け取れることがわかります。
なお65歳以降も厚生年金に加入して働くと、在職老齢年金制度により、給与の額によって老齢厚生年金の一部または全額支給停止されることがあります。支給が停止される基準額は令和7年度で51万円です。相談者が毎月20万円の収入を得られる場合、基本月額（老齢厚生年金の報酬比例部分の月額）が、31万円（51万円−20万円）以下であれば、年金は全額受給することができます。
※60歳時点で加入期間が40年に達していない人は、60歳以降に厚生年金に加入すると、加入期間に応じて、加算される金額が異なります
監修・文／深川弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
