日本が世界に誇るエンターテインメントから頼りがいのある存在まで。一見バラバラに見える4つの言葉を完成させる「ひらがな2文字」を当てるクイズです。脳をリフレッシュさせて、全問正解を目指しましょう！

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、ポップカルチャーから学術的な言葉まで幅広くピックアップしました。空欄に特定の2文字を入れると、すべてなじみのある言葉に変わります。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□まる
□□きぶん
□□め
□□みずむ

ヒント：日本が誇るエンタメとは……？

正解：あに

正解は「あに」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「あに」を入れると、次のようになります。

・あにまる（アニマル）
・あにきぶん（兄貴分）
・あにめ（アニメ）
・あにみずむ（アニミズム）

世界中で愛される「アニメ」や「アニマル」といったカタカナ語の中に、頼れる存在を指す「兄貴分」という日本語が混ざっています。最後の「アニミズム」は、自然界のあらゆるものに魂が宿っているという考え方のことです。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)