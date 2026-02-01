【ひらがなクイズ】1分でストレス解消！ 空欄に共通する2文字は？ 世界で人気の日本文化がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、ポップカルチャーから学術的な言葉まで幅広くピックアップしました。空欄に特定の2文字を入れると、すべてなじみのある言葉に変わります。
□□まる
□□きぶん
□□め
□□みずむ
ヒント：日本が誇るエンタメとは……？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「あに」を入れると、次のようになります。
・あにまる（アニマル）
・あにきぶん（兄貴分）
・あにめ（アニメ）
・あにみずむ（アニミズム）
世界中で愛される「アニメ」や「アニマル」といったカタカナ語の中に、頼れる存在を指す「兄貴分」という日本語が混ざっています。最後の「アニミズム」は、自然界のあらゆるものに魂が宿っているという考え方のことです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、ポップカルチャーから学術的な言葉まで幅広くピックアップしました。空欄に特定の2文字を入れると、すべてなじみのある言葉に変わります。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□まる
□□きぶん
□□め
□□みずむ
ヒント：日本が誇るエンタメとは……？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：あに正解は「あに」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「あに」を入れると、次のようになります。
・あにまる（アニマル）
・あにきぶん（兄貴分）
・あにめ（アニメ）
・あにみずむ（アニミズム）
世界中で愛される「アニメ」や「アニマル」といったカタカナ語の中に、頼れる存在を指す「兄貴分」という日本語が混ざっています。最後の「アニミズム」は、自然界のあらゆるものに魂が宿っているという考え方のことです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)