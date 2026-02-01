µÈÅÄÍ´Ìé¡¢¹õÅÄÄ«Æü¡¢°æ¾åÂç¿Î¤¬½çÅö¤ËÀèÆ¬½¸ÃÄ¤Ç¥Ï¡¼¥ÕÄÌ²á¡¡2»þ´Ö6Ê¬Âæ¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥åÍ½ÁÛ¡ÚÊÌÉÜÂçÊ¬ËèÆü¥Þ¥é¥½¥ó¡Û
¡¡¢¡ÊÌÉÜÂçÊ¬ËèÆü¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê1Æü¡¢ÂçÊ¬»Ô¹âºê»³¡¦¤¦¤ß¤¿¤Þ¤´Á°¡Á¥¸¥§¥¤¥ê¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢42¡¦195¥¥í¡Ë¡á¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤Îµ¤¾Ý¾ò·ï¤ÏÀ²¤ì¡¢µ¤²¹10ÅÙ¡¢¼¾ÅÙ44¡ó¡¢ËÌËÌÀ¾¤ÎÉ÷2¡¦7¥á¡¼¥È¥ë
¡¡ÀèÆ¬½¸ÃÄ¤ÏÃæ´ÖÅÀ¤ò1»þ´Ö3Ê¬9ÉÃ¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¡£µÈÅÄÍ´Ìé¡ÊGMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¡¢¹õÅÄÄ«Æü¡ÊÀÄ³ØÂç¡Ë¡¢°æ¾åÂç¿Î¡Ê»°É©½Å¹©¡Ë¤éÍ¥¾¡¸õÊä¤ÎÁª¼ê¤Ï½çÄ´¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò¹ï¤ó¤À¡£º£Âç²ñ¤Ï1¥¥í2Ê¬59ÉÃ¡Á3Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹ÀßÄê¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤òÊÝ¤Æ¤Ð2»þ´Ö20ÉÃÁ°¸å¤Ç¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú·¯¸¶·òÆó¤ä¿¹²¼¹°ì¡¢ÀîÆâÍ¥µ±¡Ä¹ë²Ú¤ÊÎòÂåÍ¥¾¡¼Ô¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡ÃíÌÜ¤Ï1·î¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ5¶è¤Ç¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¡¢¡Ö¥·¥ó¡¦»³¤Î¿À¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ÀÄ³ØÂç¤Î¹õÅÄ¡£¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ÏºòÇ¯2·î¤ÎÂçºå¤ÇÆüËÜ¿Í³ØÀ¸ºÇ¹âµÏ¿¤Î2»þ´Ö6Ê¬5ÉÃ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Âç²ñ¤Ï¾·ÂÔÁª¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡È¢º¬±ØÅÁ3Ï¢ÇÆ¤ÎÀÄ³ØÂç¤«¤é¤Ï¹õÅÄ°Ê³°¤Ë8¶è¶è´Ö¿·µÏ¿¤Î±ö½ÐæÆÂÀ¡Ê4Ç¯¡Ë¡¢3¶è¤òÁö¤Ã¤¿±§ÅÄÀî½ÖÌð¡ÊÆ±¡Ë¡¢4¶è¤ÎÊ¿¾¾µýÍ´¡Ê3Ç¯¡Ë¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¤ËÅöÆüÊÑ¹¹¤ÇÈ¢º¬½ÐÁö¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¹Ó´¬Êþô¦¡Ê4Ç¯¡Ë¤Î4¿Í¤¬½ÐÁö¤¹¤ë¡£Á°²óÂç²ñ¤Ç¤ÏÅö»þÀÄ³ØÂç4Ç¯¤À¤Ã¤¿¡Ö¼ãÍÍ¡×¤³¤È¼ãÎÓ¹¨¼ù¤¬à°úÂà¥ì¡¼¥¹á¤Ç2»þ´Ö6Ê¬7ÉÃ¤Î½é¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜºÇ¹â¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤Î2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ºÆ¤ÓÀÄ³ØÀûÉ÷¤¬µ¯¤¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢±ö½Ð¤Ï20¥¥íÉÕ¶á¤ÇÃÙ¤ì»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¹ñÆâ¾·ÂÔÁª¼ê¤ÇºÇÂ®¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¸Ø¤ë¤Î¤Ï¡¢µÈÅÄ¤Ç¡¢2»þ´Ö5Ê¬16ÉÃ¡£ºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤À¡£Á°²óÊÌÂç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿2020Ç¯Âç²ñ¤Ï2»þ´Ö8Ê¬30ÉÃ¤Î¹¥µÏ¿¤ÇÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤Î3°Ì¡£Åö»þÀÄ³ØÂç¤Î4Ç¯À¸¤Ç¡¢Â´¶È¸å¤Î¶¥µ»°úÂà¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Î¹¥Áö¤â¤¢¤Ã¤Æ¸½ÌòÂ³¹Ô¤ÎÆ»¤¬³«¤¤¤¿¡£»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ëÂç²ñ¤Ç½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡33ºÐ¤Î°æ¾å¤â¼ÂÀÓ½½Ê¬¡£2018Ç¯¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡¦¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÏºòÇ¯¤ÎÅìµþ¤Ç2»þ´Ö6Ê¬14ÉÃ¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¹ñÆâ¾·ÂÔÁª¼ê¤Ç¤ÏÊ¹Ã«¸¿Í¡Ê¥È¥è¥¿ËÂ¿¥¡Ë¡¢Åì¿ð´ð¡Ê°¦»°¹©¶È¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£³¤³°¾·ÂÔÁª¼ê¤Î¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥³¥ê¥ë¡Ê¥±¥Ë¥¢¡Ë¤È¹ñÆâ¾·ÂÔÁª¼ê¤Î´äºêÂçÍÎ¡ÊJFE¥¹¥Á¡¼¥ë¡Ë¤Ï·ç¾ì¡£
¡Ú¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎMGC½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¼Ô¤Ï¡Ä¤³¤Á¤é¡Û
¡¡º£Âç²ñ¤Ïº£½©¤ÎÌ¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤È¡¢ÍèÇ¯³«ºÅÍ½Äê¤Î2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØÂåÉ½Áª¹Í²ñ¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó¡¦¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊMGC¡Ë¡×Áª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤ë¡£MGC¤Ï2»þ´Ö6Ê¬30ÉÃ°ÊÆâ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ì¤Ð½ç°Ì¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÆüËÜ¿Í6°Ì°ÊÆâ¤Ç2»þ´Ö9Ê¬°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ñ¥¹¡×¤È¤·¤ÆMGC³«ºÅÁ°¤Î»ØÄê¤µ¤ì¤¿Âç²ñ¤Ç¡¢MGC¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ñ¥¹ÀßÄêµÏ¿¡ÊÃË»Ò¤Ï2»þ´Ö03Ê¬59ÉÃ¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤¿µÏ¿ºÇ¾å°Ì¤ÎÁª¼ê1¿Í¤¬¥í¥¹¸ÞÎØÂåÉ½¤ËÆâÄê¤¹¤ë¡£