¡Ö¥¯¥Ü¤È¸À¤¨¤Ð¥¿¥±¥Õ¥µ¤è¤ê¥É¥é¥´¥ó¡×¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦µ×ÊÝÎµÉ§¤µ¤ó¤Î¶á±Æ¤Ë¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¡Ö¥¬¥é¥±¡¼¤Î»÷¹ç¤¦½Â¤µ¡×¤ÎÀ¼
¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿à¥¬¥é¥±¡¼á¤Ë¤âÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë
¡¡¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÁ°±à¿¿À»(52)¡á¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¡á¤¬ÅÁ¤¨¤¿Ì¾Áª¼ê¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Æü¤Î¤¯¤Ü¤¿¤Ä¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤ËÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ä²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡¢µ×ÊÝÎµÉ§¤µ¤ó(49)¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡á¤Î»Ñ¡£
¡¡»²²Ã¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¹µ¼¼¤Ç¡¢¸å¤í¼ê¤Ë°Ø»Ò¤ËºÂ¤ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òX¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡µ×ÊÝ¤µ¤ó¤Î¶á±Æ¤Ë¡Ö¤ª¡¼!!µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥É¥é¥´¥óµ×ÊÝ¡ª¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¡Ö50ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¤¢¤ó¤ÞÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö²æ¡¹¤ÎÀ¤Âå(40ÂåËö´ü)¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¿¥±¥Õ¥µ¤è¤ê¥É¥é¥´¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¯¥Ü¤È¸À¤¨¤Ð¡×¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ÏÆüËÜ»Ë¾åÎòÂå¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡×¡ÖÂ¸µ¤Ï¥µ¥ó¥À¥ë¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¥¬¥é¥±¡¼¤Î»÷¹ç¤¦½Â¤µ¡×¡Ö¥¬¥é¥±¡¼¤ÎÃÖ¤Êý¤âµ¬³Ê³°¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡