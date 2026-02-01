【ラグビー】将来の日本代表の育成を加速「JAPAN TALENT SQUADプログラム」２３歳以下の３５人を発表！ 明治大・京産大・帝京大・早稲田大など強豪大学に加えて京都大・大鶴誠選手を選出
ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、１月３０日、将来の日本代表選手の育成を加速するプロジェクト、「JAPAN TALENT SQUADプログラム2026」の対象となる、２３歳以下の将来の日本代表候補と期待を寄せる選手３５人及びトレーニングスコッド７人を発表しました。
２０２４年から始まったこのプロジェクト。エディー・ジョーンズＨＣをはじめとする日本代表のコーチ陣が、各選手が所属する大学やクラブと連携を取りながら、各チームへの訪問や候補選手を召集しての合宿による直接指導を通して、トレーニングやコンディション、栄養面といったサポートを行うことで、日本代表として世界の舞台で活躍するワールドクラスの選手育成を目指すプロジェクトです。
候補選手たちは、２月から３月にかけて数回にわたるトレーニング合宿（各合宿につき３５人前後が参加予定）を行った後、３月末にＵ２３日本代表を編成。４月１日からＵ２３日本代表としてオーストラリア遠征を行う予定です。
＜対象選手（１月３０日現在）＞
▼ＦＷ ２０人
大塚壮二郎（関西学院大）
田代大介（明治大）
中尾優人（東海大）※
荒川駿（同志社大）
田中京也（立命館大）
丸尾瞬（関東学院大）
井上魁（天理大）
岡田恭和（東洋大）
八田優太（京都産業大）
石橋チューカ（京都産業大）
磯部俊太朗（筑波大）
倉掛太雅（明治大）
山内滉太（法政大）
岡田薫瑠（関西大）
園田虎之介（流通経済大）
中谷陸人（同志社大）
中森真翔（筑波大）
細川聖（東海大）
舛尾緑（立正大）
三浦幹太（法政大）
▼ＢＫ １５人
生田旭（東洋大）
廣瀬幹太（福岡工大）
渡邊晴斗（近畿大）
伊藤龍之介（明治大）
大鶴誠（京都大）※
岸未来（近畿大）
佐藤楓斗（帝京大）
中尾朔也（福岡工大）
李智寿（朝鮮大学校）
海老澤琥珀（明治大）
太田啓嵩（近畿大）
白井瑛人（明治大）
田中健想（早稲田大）
竹之下仁吾（明治大）
増山将（筑波大）
▼トレーニングスコッド ７人
山下源也（東洋大）
山根風雅（九州共立大）※
渡邉大樹（立正大）
岩倉吏臣（山梨学院大）
大畑咲太（立教大）
太田陸斗（京都産業大）
古賀龍人（明治大）
※一般公募によって選出された選手