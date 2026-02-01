タレントの大沢あかね（40）が1日、初の美容本「遅咲き 肌管理オタク 美容に全ぶり」（ワニブックス）の発売記念トークショーを行った。

タレント、3児の母として過ごす多忙な日々で確立した美容法を紹介。同書はあす2日の発売を前に重版が決まっており「凄くうれしいです！自分流の美容法が受け入れられたらいいな」と笑顔を見せた。

かつては朝の洗顔すら面倒だったというほど美容に無頓着だった大沢。「3人目を生んだ後、2年半ほどお仕事をお休みしていた。朝、子どもを送って洗面所で鏡を見ていたら、くすんで、たるんで、むくんでいて…自分ではない自分がそこにいて、凄くショックを受けた」と回想。「このまま年齢を重ねるときっと大変なことになると思った」と一念発起した経緯を明かした。

多忙な日々の中でも、毎日の入浴時間にスキンケアを行うことを徹底。「お風呂の中でパックをしたり、よもぎ蒸しをしたり。シャワーを湯船に当てて、浴室を蒸気で満たしてあげて、ミストサウナみたいにすると、汗をかくペースも速くなる。そこで泡洗顔をして保湿をすると、次の日肌がモチモチになる。皆さんにもぜひ試してほしい」と呼びかけた。

急激に“美人化”したことで一部では“整形疑惑”もささやかれていたが「整形する時間がないことは会社（事務所）の方はみんな分かっていると思う。一応天然でやらせてもろてます」と笑顔を見せつつ「変化を皆さんが気づいてくださっているんだろうな」とプラスに捉えていた。