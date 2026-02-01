◇第74回別府大分毎日マラソン大会(2月1日、大分)

別府大分毎日マラソンは1日、30キロを過ぎて吉田祐也選手(GMOインターネットグループ)や黒田朝日選手(青山学院大学)らが先頭を走っています。

レースは1キロ3分ほどで展開。大集団が形成され、10キロ通過タイムは30分07秒でした。序盤は転倒のアクシデントが連続。11キロ付近では、海外招待選手で2時間08分35秒の自己ベストを持つアベ・ガシャフン選手(エチオピオア)や15キロ付近の給水では伊福陽太選手(住友電工)の転倒がありました。

その後、じわりとペースが上がり、20キロを59分53秒で通過。徐々に先頭集団から後れる選手が散見される中、2時間5分16秒の今大会トップのタイムを持つ吉田選手や「コンディション不良に近い」と話していたマラソンの日本学生記録保持者の黒田選手らを筆頭に先頭集団が1時間29分45秒で30キロを通過。また箱根駅伝を走った溜池一太選手(中央大学)、昨年の東京マラソンで2時間6分14秒をマークした井上大仁選手(三菱重工)らも先頭集団で30キロを通過し、勝負の終盤に入りました。