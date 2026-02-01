岡田紗佳、“キワキワ”布面積少なめ衣装にファン釘付け「す…す…スゲえ!!」「コレはヤバ」「やっぱ、役満ボディー」
プロ雀士でモデルの岡田紗佳（31）が1月31日、自身のインスタグラムを更新。“布面積少なめ”衣装を着た撮影ショットを公開した。
【写真】スカートをまくり上げ…岡田紗佳が公開した美脚ショット
岡田は「私の初めての4月始まり卓上カレンダーが 3月7日（土）に発売致します」と報告。イベントの開催も発表し、“キワキワ”を攻めた大胆露出の衣装姿と、スカートをまくり上げて美脚をのぞかせた2枚の撮影ショットをアップした。
この“過激”ショットにファンからは、「す…す…スゲえ!!」「コレはヤバ」「ムチっとして良い」「美脚が眩しいよ」「ポージングで悩殺」「すきです」「やっぱ、役満ボディーだわ。たまりませ〜ん」「こんなん卓上にあったら男子は何にも手がつかない」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】スカートをまくり上げ…岡田紗佳が公開した美脚ショット
岡田は「私の初めての4月始まり卓上カレンダーが 3月7日（土）に発売致します」と報告。イベントの開催も発表し、“キワキワ”を攻めた大胆露出の衣装姿と、スカートをまくり上げて美脚をのぞかせた2枚の撮影ショットをアップした。
この“過激”ショットにファンからは、「す…す…スゲえ!!」「コレはヤバ」「ムチっとして良い」「美脚が眩しいよ」「ポージングで悩殺」「すきです」「やっぱ、役満ボディーだわ。たまりませ〜ん」「こんなん卓上にあったら男子は何にも手がつかない」など、さまざまな反響が寄せられている。