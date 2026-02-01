河村勇輝がブルズ・デビュー戦で3P2本含む6得点…4Qに値千金の3Pとディフェンスで勝利に貢献

日本時間2月1日（現地時間1月31日）、シカゴ・ブルズが敵地カセヤ・センターでマイアミ・ヒートと対戦した。この一戦で河村勇輝がブルズの一員として初めてNBAのコートに立ち。11分1秒の出場で2本の3ポイントシュートを含む6得点、3リバウンド2アシスト2スティールをマーク。125－118での勝利に大きく貢献した。

ガード陣に故障者が相次ぐなか、河村の出番は第1クォーター残り2分に訪れた。待望の瞬間は第2クォーター残り8分53秒、ルーキーのマタス・ブゼリスのアシストからトップ付近でパスを受けると、迷わず放った3ポイントシュートがリングを射抜く。これが河村にとってブルズ移籍後初得点となり、ベンチも総立ちで祝福した。

前半を56－63のビハインドで折り返したブルズだったが、後半に反撃を開始。アイヨ・ドスンムやブゼリスが躍動するなか、河村も勝負どころで仕事を果たした。

第4クォーター残り7分36秒、接戦のなかで河村はこの日2本目となる3ポイントを成功させ、100－95とリードを広げる。さらに圧巻だったのは守備での貢献。残り6分20秒、カスプラス・ヤクチオニスからボールを奪い今季初スティールを記録すると、そのわずか数秒後、ジャンプボール直後の残り6分9秒にも再びヤクチオニスからボールを奪取。この短い時間で2つのスティールをマークすると、直後のブゼリスによるダンクをアシストし、チームに決定的な勢いをもたらした。

終盤、バム・アデバヨを中心としたヒートの猛追を許したものの、ブルズはリードを守り切り勝利。河村は出場時間こそ11分強だったが、要所での得点と献身的なディフェンスで、スタッツ以上のインパクトを敵地に刻み込んだと言えよう。スタッツは11分1秒出場で6得点3リバウンド2アシスト2スティール（3P：2/3、FG：2/4）をマークした

■試合結果



シカゴ・ブルズ 125－118 マイアミ・ヒート



CHI｜31｜25｜35｜34｜＝125



MIA｜25｜38｜21｜34｜＝118

【動画】河村勇輝ブルズ・デビュー戦ハイライト