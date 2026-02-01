ジャーナリストのモーリー・ロバートソンさんが、食道がんのため、死去したことが、公式インスタグラムで公表されました。６３歳でした。



公式インスタグラムでは「モーリー・ロバートソン儀 かねてより食道癌療養中でございましたが 去る一月二十九日 午前〇〇時五十六分 六十三歳にて永眠致しましたことを謹んで御報告申し上げます」と、投稿。



続けて「葬儀は故人の生前の遺志により近親者のみで執り行いました 事後の御報告となりましたこと 御詫び申し上げます」と、記しました。





そして「ここに故人が生前中賜りました ひとかたならぬ御厚誼に深謝し 衷心より御礼申し上げます 尚 誠に勝手ながら御香典 御供物 御供花等の御厚志につきましては固く御辞退させて頂きます」「まずは略儀ながら書中をもちまして謹んで御挨拶申し上げます」と、綴っています。





【 モーリー・ロバートソンさん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】

広島を始め、日米双方の教育を受け富山県高岡高校卒業したのち、1981年に東京大学とハーバード大学に同時合格する。日本語で受験したアメリカ人としてはおそらく初めての合格者。

東京大学、ハーバード大学に加え、MIT、スタンフォード大学、UCバークレー、プリンストン大学、エール大学にも同時合格。

東京大学を1学期で退学し、ハーバード大学に入学。電子音楽とアニメーションを専攻。アナログ・シンセサイザーの世界的な権威に師事。





1988年にハーバード大学を卒業。卒業制作は音と映像のモンタージュ作品。

1984年、在学中に自叙伝「よくひとりぼっちだった」を文藝春秋社から刊行、5万部を超えるベスト・セラーとなる。

1991年に続編「ハーバードマン−続・よくひとりぼっちだった」を発表。

1991年から1998年までJ-WAVEの深夜番組「Across The View」のパーソナリティーをつとめ、伝説を残した。

2001年「情熱大陸」でフィーチャー。

2005年以降ポッドキャストのパイオニアとなり、ネットでラジオ番組「i-morley」を配信。ニフティ社から「Podcasting Award」を受賞。

2007年に中国のチベット・ウイグル自治区に旅行し、現地から生放送を行った。

2012年からMXTV「ゴールデン・アワー」「ニッポン・ダンディ」や、NHK「ただイマ！」などにレギュラー出演。Block.FMの番組でトークとクラブDJの双方を行う。

2014年5月からニコニコ生放送で配信開始、10月からBSスカパー！「ニュースザップ」レギュラー出演。







2015年2月から集英社「週刊プレイボーイ ニュース」にコラム連載、4月からNHK総合「所さん大変ですよ！」にレギュラー出演。

2016年4月からフジテレビ「ユアタイム〜あなたの時間〜」にレギュラー出演。

2017年10月から日本テレビ「スッキリ」に木曜レギュラー出演。関西テレビ「報道ランナー」、富山テレビ「富山いかがdeSHOW」、block.fm「Morley Robertson Show」など多くの番組にレギュラー出演。

2017年、書籍「挑発的ニッポン革命論」「悪くあれ！窒息ニッポン 自由に生きる思考法」刊行。

2018年、富山県氷見市 観光親善大使「きときと魚大使」に任命。

2018年、内閣府「COOL JAPAN」官民連携プラットフォーム総会 登壇。

2021年〜、富山県氷見市 政策参与 任命。

2021年、NHK大河ドラマ「青天を衝け」マシュー・ペリー役として出演。







【担当：芸能情報ステーション】