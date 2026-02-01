前職はクリーニング店 80歳で未経験の喫茶店を開業 激戦区の愛知･一宮市で450円のモーニングに人気殺到するワケ ｢やることがないのがつらくて｣
モーニングのまち、愛知県一宮市にある大人気の喫茶店。
笑顔が印象的なマスター、実は85歳！
（マスター 平林清治さん）
「80で店を始めた。夢があった、喫茶店がやりたいって」
80歳から始めた、第二の人生。
儲けがなくても笑顔が溢れるその場所には、人生の危機を乗り越えた一大転機と家族の絆がありました。
“ボリューム満点のモーニング”と“手作りスイーツ”が人気の秘密
愛知県一宮市にある、喫茶店「清風」。モーニング激戦区の一宮市で、着実にお客さんを増やす人気店です。
（客）
「モーニングが魅力」「みんなおいしい」
「この値段でこんなに付くところ、他にない」「マスター上手やで」
コーヒーにパン、卵、サラダ、自家製ゼリーなど盛りだくさんで、なんと450円！さらに、お持ち帰りに大人気！マスター手作りのシフォンケーキ。カフェタイムには、自家栽培のフルーツを添えて提供。新商品のフルーツがのったケーキに、ゼリーまでもが手作りです。
（マスター 清治さん）「わたしが考えて作った」
（妻 三枝子さん））「値段も手頃やでね」
みんなが「うまい、うまい」大人気の手作りゼリー
（マスター 清治さん）
「ここでゼリー食べると、ほんとおいしいわって。みんな『うまい、うまい』って食べてくれる」
（妻 三枝子さん）
「その言葉に励まされている」
嬉しそうに話すマスター・平林清治さんは、現在85歳。お店のスイーツは全て一人で作っています。
常連さん相手に会話に花を咲かせる姿は、長年の付き合いのように見えますが、実は「清風」ができたのは5年前。
マスターの清治さんが、80歳の時にお店をスタートさせました。
クリーニング店から“喫茶店のマスター”へ
そんな清治さんの前職は、クリーニング店。
40年以上、地元に愛される店を経営してきました。アイロンを調理器具に持ち替え、いつもニコニコ働く清治さん。
なぜ、現在喫茶店のマスターになったのでしょうか。
（マスター 清治さん）
「夜中に配達しなきゃいけないのが大変」
（妻 三枝子さん）
「いつまで働かされるんだって言うようになった」
「もう俺は長くないって、いつ逝っちゃわれるかと思ってね。どうしようかと思った」
40年以上、家族のためにクリーニング店を経営してきた清治さん。
不規則な生活と重労働に限界を感じ、75歳の時にクリーニング店を惜しまれながらも廃業。そこから、悠々自適な老後を送るはずでしたが…
「やることがない…」元気がなくなっていく清治さん
（娘 佐恵子さん）
「毎日動いていた人だから、『あそこが痛い、ここが痛い』って気になるようになった。だんだんやる事がないのが、つらくなっていた」
やりがいのあった日々とのギャップのせいか、日に日に元気がなくなっていく清治さん。 そんな時、娘の佐恵子さんの一言が清治さんの人生を大きく変えました。
（娘 佐恵子さん）
「（清治さんの）夢だった喫茶店をやらないかと言った。だったらやろう！って」
この言葉で、清治さんの人生がまた動き始めます。
清治さん自ら物置をリフォーム
新しい目標を持った清治さん。ここから、止まっていた時間が動き出します。
（妻 三枝子さん）
「クリーニング店を物置にしていたけど、あった荷物を始末して、清治さんが板を…マスターが自分でリフォームした」
（マスター 清治さん）
「自分でやった方が安く付くかと思ったら、高くついた」
なんと、物置になっていたクリーニング店を自身で改装したのです。さらに、娘さんのフォローもあって、準備から半年で立派な喫茶店に大変身。
独学で挑んだメニュー開発
そして飲食店素人のマスター、最大の課題は…メニュー作りでした。
（マスター 清治さん）
「普通のケーキは昔から少し焼いていた。シフォンケーキは初めて。どのぐらい失敗したやろ、全然ダメだったし。今でも新しいケーキを作ると、まず失敗」
幾度となく失敗しながらも、持ち前の勤勉さでスイーツを勉強。そして、看板メニューのシフォンケーキが誕生しました。
お客さんの憩いの場は やがて自分たちの居場所に
新たな生きがいとして始めた喫茶店。年金をやりくりしつつ、必要最低限の売り上げ以外はお客さんに還元し、お値打ち価格でモーニングやケーキを提供。
その人柄も相まって、モーニング激戦区の一宮市で喫茶店はすぐに人気店となりました。
（客）
「モーニングがいいし、人柄がいいから」
（妻 三枝子さん）
「私たちが元気にしていられるのは、お客さんのおかげ」
（娘 佐恵子さん）
「最初からそんなにもうけるつもりはなかった」
（マスター 清治さん）
「お年寄りが集まれる場所にしたいと作ったお店」
「こんなにしゃべる人なのか」 ガラリと変わった清治さんの印象
（妻 三枝子さん）
Ｑ.クリーニング時代に、人と話す時間は？
「ない。昔からのお客さんは、こんなしゃべる人なのかと今のマスターに驚いている。皆さんのおかげで成り立っているお店です」
（マスター 清治さん）
「歩けるうちはやろうかなって」
「元気が一番だから！」笑顔の絶えない喫茶店
（娘 佐恵子さん）
Ｑ.喫茶店を始めて、何が一番良かった？
「仕事を辞めてた時より元気になった。ばぁば（三枝子さん）なんて、お店始めて化粧するようになったのよ」
お客さんの憩いの場は、いつしか自分たちの居場所になっていました。お店は今日も、笑顔で溢れています。