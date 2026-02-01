前田典子、28回目の結婚記念日プチ旅行へ 夫婦の寄り添いショット公開に反響「憧れる」「おしゃれで素敵」
【モデルプレス＝2026/02/01】モデルの前田典子が1月31日、自身のInstagramを更新。28回目の結婚記念日の夫婦ショットを公開した。
【写真】59歳美女モデル、イケメン夫との寄り添いショット
前田は「1月31日は28回目の結婚記念日」と報告し、「記念日プチ旅行へ」と夫婦で旅行に行ったとコメント。「海を眺めながら朝ごはん」「ゴルフをしてから洲崎神社へお参り」「次の日は安房神社へお参り」と旅行の様々な場面の写真を複数枚投稿し、夫で俳優・モデルの日比野玲と寄り添った2ショットを公開した。
この投稿に、ファンからは祝福の声が続々。「絵になる」「憧れる」「おしゃれで素敵」「ずっと仲良しで素晴らしい」などと反響が寄せられている。
前田は日比野と1998年に結婚。2000年に息子を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
