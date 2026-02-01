ailly、高橋優による楽曲提供の新曲「ダイナミクス」MVティザー映像公開。レギュラーラジオに高橋優登場も
アンジェリーナ1/3のソロプロジェクト・aillyが、2月18日にリリースする6曲入りのEP『ailly』の収録曲より、「ダイナミクス」のMVティザー映像を公開した。
また、「ダイナミクス」の楽曲提供をした高橋優が、レギュラー番組『Angie Radio!!〜夢は口に出せば叶う！〜』の2月8日の放送回のゲストとして出演することもあわせて発表された。
なお「ダイナミクス」のMV本編は、2月18日20時公開予定となっているのでこちらも楽しみに待っていてほしい。
◾️「ガールズトーク」
2026年1月14日（水）リリース
配信：https://lnk.to/girlstalk
◾️1st EP『ailly』
2026年2月18日（水）リリース
詳細：https://ailly.info/1st_ep.html
・初回限定盤（EP+特典CD）
￥4,400（税込）／CRCP-40713
・通常盤（CD）
￥2,200（税込）／CRCP-40714
DISC1（初回限定盤 / 通常盤共通）
M1.噺々-2026ver-
M2.EXP (yonige・牛丸ありさ提供曲)
M3.ガールズトーク (yonige・牛丸ありさ提供曲)
M4.ダイナミクス (高橋優提供曲)
M5.Radiory
M6.つぎはぎ
DISC2（初回限定盤のみ）
・TBSラジオ『Angie Radio!!〜夢は口に出せば叶う！〜』特別編「ailly Radio!!」
・動物園「蝶花楼桃花×アンジェリーナ1/3 二人会」2025.03.09 at 文化放送12階メディアプラスホール
◾️＜Hello ailly!! 1st Tour 2026＞
2026年3月6日（金）東京・下北沢Shangri-La ゲスト：Conton Candy
2026年3月13日（金）大阪・梅田BANGBOO ゲスト：yonige
2026年3月14日（土）広島・SIX ONE Live STAR ゲスト：横山雄二
2026年4月4日（土）愛知・CLUB UPSET ゲスト：後日発表
▼チケット
オールスタンディング ￥4,000（税込／ドリンク代別）
学割￥2,000（要学生証）
URL：https://ailly.info/live/liveschedule.html
