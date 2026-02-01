米長寿アニメ「ザ・シンプソンズ」の第800話に、ケヴィン・ベーコン、キンタ・ブランソン、クエストラブら豪華ゲストが登場する。2月15日に米フォックスで放送される「Irrational Treasure」というエピソードでは、シンプソンズ一家がペンシルバニアへと向かう内容となっており、同州のフィラデルフィアやピッツバーグ出身の有名人が声の出演を果たしているという。



【写真】どんなキャラになるのか楽しみなケヴィン・ベーコン

映画版でカメオ出演シーンがカットされたことでも知られるケヴィンはコンシェルジュ役、キンタはエイドリエンヌという女性役、クエストラブはツアーガイド役の声を務める。



さらに同州を舞台にした話題の医療ドラマ「ザ・ピット / ピッツバーグ救急医療室」から、主演のノア・ワイリーが医者役、キャサリン・ラ・ナサが看護師役、テイラー・クランストンがインターン役でそれぞれ出演する。



そして、オープニングではBoyz II Menが新バージョンを担当、エンディング音楽も一新する見込みだ。



（BANG Media International／よろず～ニュース）