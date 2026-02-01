この先一週間の近畿地方は、気温の変動が大きくなるでしょう。5日頃は3月並みになりますが、その後は寒気が流れ込み、7日と8日は厳しい寒さになるでしょう。また、北部や山沿いを中心に大雪になる恐れもあるため、今後の情報に注意をしてください。

週間天気予報

近畿地方は、明日2日は気圧の谷が通過するため、昼頃からは雨や雪の降る時があるでしょう。局地的に、雷を伴う恐れがあるため、落雷や突風に注意が必要です。

その後は、いったん天気が持ち直し、4日と5日は晴れる所が多い見込みです。

6日は、日本付近を進む前線の影響で雨の降る所があるでしょう。

7日は強い寒気が流れ込むため、雪の降る所が多く、8日も北部では広く雪が降る見込みです。

5日頃 桜の蕾がほころぶ頃の陽気に

この先一週間の近畿地方は、気温の変動が大きい見込みです。

4日の立春は、北部も含めて10℃を超える所があり、5日は大阪と京都、奈良で14℃、和歌山で15℃など、桜の蕾がほころぶ頃の陽気となりそうです。昼間は、コートなしで過ごせる所がありそうです。

6日は、北部で気温が上がりにくくなり、7日と8日は全般に厳しい寒さとなるでしょう。



気温の変化で体調を崩さないよう、服装選びを工夫するなどなさってください。

7日と8日は大雪のおそれ

7日から8日にかけて、日本付近の上空には強い寒気が流れ込むため、北部だけでなく、中部と南部でも雪の降る所があるでしょう。

北部や山沿いでは、大雪となる恐れがあります。交通機関に影響が出る可能性があるため、今後の情報に注意をしてください。また、いったん雪が解けたあとに、新たに雪が積もると、雪崩や屋根からの落雪が発生しやすくなります。

軒下を歩く際などには、注意が必要です。