◇NBA ブルズ 125-118 ヒート(日本時間1日、カセヤ・センター)

NBA・ブルズの河村勇輝選手が今季初出場を果たしました。

ベンチスタートした河村選手は、第1クオーター残り2分から投入されてブルズデビューを飾ります。第2クオーターもコートに立つと、残り10分2秒に味方へのアシストを決めました。

さらに残り8分40秒では3ポイントシュートを決めて今季初得点をマーク。チームが相手に追い上げられる中での価値ある得点となりました。

その後ベンチに下がった河村選手ですが、第4クオーターに再び出場するとここでも3ポイントシュートとアシストをそれぞれマーク。この試合は6得点2アシストで、接戦となったゲームの勝利に貢献しました。

河村選手は“選手生命にも関わる大きな病気”となる右足のふくらはぎと足首の血栓で、3か月治療に専念。これにより1度契約解除となっていましたが、1月7日に2度目となるブルズとの2way契約を結ぶと下部組織のGリーグに出場し、1月30日のヒート戦では今季初のベンチ入りを果たしていました。