女優の筧美和子（31）が1日、自身のインスタグラムで第1子妊娠を発表。出演するMBSラジオ「アッパレやってまーす！水曜日」（水曜後11・30）が祝福した。同番組には前日1月31日に結婚と第1子男児誕生を報告したお笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）も出演しており、連日出演者が幸せな報告をする“異例”の事態となった。

ケンコバは1月31日にCS放送・フジテレビONEで放送された「ケンドーコバヤシの重大発表！」で昨年8月に一般女性と結婚し、今年1月に第1子となる長男が誕生したことを電撃発表。

翌1日には筧が自身のインスタグラムで第1子妊娠を公表した。25年3月に一般男性との結婚を発表。1月5日には個人事務所「sui」設立を伝えていた。

1日番組公式SNSは「ついにーーーーーコバさん！ご結婚とご長男誕生おめでとうございます！！！」とケンコバを祝福。その約13時間後には「筧ちゃんからおめでたい報告」とし「これからも無理せず、穏やかな（ぼーっとした？）毎日をお過ごしください」と呼びかけていた。

フォロワーからは「こんなハッピーなことが立て続けに」「めでたいニュースが続いてますね」「びっくり」「一気に2人もおめでたいニュースが」などと驚きの声が寄せられていた。