昨年１１月にＢＣクラシックを制したフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作）をたたえ、「フォーエバーヤング関係者 優勝記念セレモニー」が１日に東京競馬場で行われ、藤田晋オーナー、矢作芳人調教師、坂井瑠星騎手、ノーザンファーム副代表・吉田俊介氏が出席した。これまで数々のビッグレースで勝利してきた矢作師は、「僕なんかがＢＣクラシックを勝っていいのだろうかと。『本当に勝っちゃうんだ』と不思議な気持ちでした」と歴史的偉業を振り返った。

次走は連覇が懸かるサウジカップ（１４日・キングアブドゥルアジーズ）で、現在は栗東トレセンで輸出検疫中。３日に国内での最終追い切りを行い、翌４日に中東へ向けて出国する予定だ。トレーナーは「力は上だと思っている。自信を持っていきます」ときっぱり。「（冬場なので）体重が絞れないので現状は７５点。追い切りをして８５点で向こうに持っていきたい。当日は９０点以上にしたい」と調整プランを語った。秋の動向については未定。サウジカップのあとはドバイワールドカップ（３月２８日・ＵＡＥメイダン）も控えており、矢作師は「２つのレースの結果を受けて、どのようにするかを考えていく」と話すにとどめた。