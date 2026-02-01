保護犬の譲渡会でビビりまくっている子を見ていたら、風が吹いて…？ワンコと飼い主さんの出会いの物語が感動を呼び、投稿は記事執筆時点で33万回を超えて表示され、2万5000件のいいねが寄せられています。

【動画：隅っこで固まり動かない保護犬→突然『風』が吹いて…素敵すぎる物語】

保護犬との出会い

Threadsアカウント「nagashima_yuko」に投稿されたのは、1匹のワンコと飼い主さんの心温まる物語です。飼い主さんとワンコが出会ったのは、保護犬の譲渡会に行った時でした。ワンコはかなりビビりな性格のようで、サークルの隅っこで固まったまま動こうとせず、必死に気配を消していたとか。

その時、一瞬だけ風が吹いたそう。するとワンコは心地良い風に背中を押されたのか、勇気を出してお顔を上げてくれたとか。

初めてワンコのお顔が見えた時、キラキラと輝いているように感じて、とても愛おしくなったという飼い主さん。譲渡会には無邪気な子やフレンドリーな子もたくさんいたけれど、帰りの車の中で思い出すのは、ビビりながら頑張ってお顔を見せてくれたワンコのことだったそう。

家族になってからの素敵な変化

飼い主さんはワンコが心を開いてくれるまでには時間がかかることを覚悟の上で、里親になることを決意。翌日の朝一番に車を走らせて手続きをしに行き、ワンコは家族の一員になったそうです。

出会った時に風が吹いたことへの感謝を込めて、ワンコは「風（ふう）」ちゃんと名付けられました。そして飼い主さんが愛情を注ぐうちに風ちゃんは心を開き、明るい笑顔や穏やかな寝顔を見せてくれるようになったとか。

今では風ちゃんの存在は、飼い主さんにとってかけがえのない宝物になっているそう。風ちゃんの幸せそうな姿を見れば、飼い主さんと同じ気持ちでいることがわかります。素敵な物語は、多くの人に感動を与えてくれることとなりました。

この投稿には「涙が出た」「めちゃくちゃ幸せなお顔してますね」「素敵な家族に出会えて良かった」「これから沢山愛を貰って幸せになってね」といったコメントが寄せられています。

優しい子に成長

風ちゃんはとても優しい子に育っていて、飼い主さんが体調不良で横になっている時には、寄り添って看病してくれたとか。

また元気いっぱいで可愛い姿は、日頃から飼い主さんの癒しになっているようです。これからも風ちゃんと飼い主さんが愛し愛されながら、幸せあふれる日々を過ごせますように。

飼い主さんは保護犬を家族に迎える人が増え、人間も犬も幸せに暮らせることを願っているそう。保護犬の魅力をもっと知りたい方は、ぜひThreadsアカウント「nagashima_yuko」で風ちゃんの微笑ましい日常をチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「nagashima_yuko」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。