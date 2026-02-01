YouTuberコンビ「夜のひと笑い」のこうさんの彼女であるピンちゃんは1月29日、自身のInstagramを更新。ラブラブショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：ピンちゃん公式Instagramより）

写真拡大

YouTuberコンビ「夜のひと笑い」のこうさんの彼女であるピンちゃんは1月29日、自身のInstagramを更新。ディズニーデートショットを公開しました。

【写真】ピンちゃん＆こうのラブラブショット

「名前大丈夫ですか？？」

ピンちゃんは「リールのディズニー写真バージョン　いつも変装しながら楽しませてくれてありがとう　変装してても体型でバレてること多いけどっ　これからもいろんなところに行こうね　こうくん帽子似合っててかわいい」とつづり、7枚の写真を投稿。こうさんと、東京ディズニーランドでデートをした時の様子です。ピンちゃんはキラキラとしたカチューシャ、こうさんはかわいらしいかぶり物を身に着けています。とても楽しそうです。

コメントでは「笑顔が可愛すぎる」「ピンちゃんかわいいしオシャレすぎだし肌白！」「幸せそうで良いなぁ」「肌キレイで透明感あって可愛い」「ピンちゃんもこうくんも本当に幸せそうで、見てるこっちまで笑顔になる　いつまでも仲良くいてね」「5枚目のシンデレラ城バック似合いすぎてるし綺麗すぎて声出た」「うん、やっぱり顔が異次元に小さすぎる！」と、絶賛の声が寄せられました。

また「名前大丈夫ですか？？名前まで可愛いだなんてー！」「ピンちゃんがっつり本名が」とのコメントも。2枚目の写真に、本名と思われる名前が写ってしまっています。ピンちゃんは「動画の方にも載ってしまってるのでこのままにすることにしました　インスタ見てくれた方に限定公開です！（笑）」と返信していました。

「ぽっちゃり有名人彼氏と変装ディズニーデート」

同日、「ぽっちゃり有名人彼氏と変装ディズニーデート」と、リール動画も公開していたピンちゃん。「プライベートで思い出動画を作り合ってただけなのに、まさかそれを公開する日が来るとは、、、」と感慨深げです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)