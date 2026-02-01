【ワシントン＝阿部真司】米露間で唯一の核軍縮枠組み「新戦略兵器削減条約（新ＳＴＡＲＴ）」の失効が２月５日に迫っている。

後継の枠組みが見通せない中、米国は核戦力の増強を示唆し、ロシアも対抗する構えをみせる。条約の歯止めがない核軍拡競争の時代が再来するおそれがある。

力による平和

新ＳＴＡＲＴは２０１０年、「核なき世界」を掲げたオバマ米大統領（当時）とメドベージェフ露大統領（同）が署名し、１１年に発効した。戦略核弾頭の配備上限を各１５５０発と定める。バイデン前政権が２１年２月、期限を５年間延長した。規定でこれ以上は延長できない。

トランプ米大統領は、１月８日に公開された米紙ニューヨーク・タイムズのインタビューで、「（新ＳＴＡＲＴが）失効したなら失効でいい。より良い合意を結ぶだけだ」と述べた。

トランプ氏は、核戦力を増強する中国を含めた米露中３か国による新たな枠組み創設に意欲を示してきたが、目立った動きはない。むしろ、「力による平和」を掲げて核戦力を強化する意向を強めており、昨年１０月には米国が１９９２年を最後に行っていない地下核実験の再開を示唆した。

均衡重視

一方、ロシアは米国と対抗する上で核戦力の均衡を重視する。プーチン露大統領は昨年９月、新ＳＴＡＲＴの失効をにらみ、「条約で定める主な数量制限を順守する用意がある」とし、条約を１年間、事実上延長することを提案した。際限のない核軍拡競争に陥るような「不安定な状態は回避したい」（欧州外交筋）というのが本音とみられる。

冷戦時代、米国とソ連（当時）は核軍拡を競い、８０年代のピーク時には両国が保有する核弾頭総数が６万発超にまで達した。その後は核軍縮の流れが定着し、冷戦後は米露が核兵器を削減する条約締結を重ね、保有数は劇的に減った。

米軍備管理協会のシャオドン・リャン上級政策アナリストは、新ＳＴＡＲＴが失効すれば、「互いの戦力に確信をもてず、制約のない核軍拡競争に突入する可能性もある」と指摘する。