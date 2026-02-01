パパラピーズ・じんじん「人生最短にしてしまった」前髪披露「面白いけど可愛い」「似合ってる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/01】男女2人組YouTuber・パパラピーズのじんじんが1月31日、自身のInstagramを更新。「人生最短」だという前髪を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】じんじん、フィリピン人の美人母親
じんじんは「前髪を人生最短にしてしまった」とつづり、動画を公開。「え？」「間違えた」「がたがたやないかい」という言葉とともに、眉毛ギリギリの部分があるなど不揃いな前髪になったじんじんが不満そうな表情で前髪を気にする姿などが公開されている。
この投稿に、ファンからは「面白いけど可愛い」「似合ってるから問題無し」「不満そうな表情笑う」「全然OK」「すぐ伸びるよ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】じんじん、フィリピン人の美人母親
◆じんじん「人生最短」前髪を公開
じんじんは「前髪を人生最短にしてしまった」とつづり、動画を公開。「え？」「間違えた」「がたがたやないかい」という言葉とともに、眉毛ギリギリの部分があるなど不揃いな前髪になったじんじんが不満そうな表情で前髪を気にする姿などが公開されている。
◆じんじんの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「面白いけど可愛い」「似合ってるから問題無し」「不満そうな表情笑う」「全然OK」「すぐ伸びるよ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】