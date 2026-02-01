AKB48現役メンバー、雰囲気ガラリな新ヘアイ公開「美人が際立つ」「透明感凄い」と反響
【モデルプレス＝2026/02/01】AKB48の武藤小麟が1月31日、自身のInstagramを更新。ヘアチェンジした姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】姉妹でAKB48 妹のミニスカコーデが話題
武藤は「今年初 美容院 髪色暗くしてレイヤーいれてもらいました〜」とヘアチェンジを報告し、写真を投稿。以前よりダークな髪色で、セミロングの毛先にしっかりとレイヤーが入ったヘアスタイルとなっている。
この投稿に、ファンからは「美人が際立つ髪型」「雰囲気違う」「透明感凄い」「めちゃくちゃ似合う」といったコメントが寄せられている。
武藤は2000年7月22日生まれ、東京都出身。2016年にAKB48の16期生として加入。OGの武藤十夢は実姉である。（modelpress編集部）
