巨人の女子チームが１日、東京・稲城市のジャイアンツタウンスタジアム（Ｇタウン）で始動。宮本和知監督は、本格活動４年目のスローガンに「初新！〜静と動〜ＢＥ ＴＯＵＧＨ！！２０２６ ＧＩＡＮＴＳ」を挙げて、リーグ優勝と２つの全国大会優勝の３冠を狙ってほしいと語った。

新加入の３人を迎えて２４人体制で臨むシーズン。宮本監督は、球団内でも女子チームが浸透していて、その環境に感謝の気持ちをもってもらいたいとして、「初心を忘れないでほしい。そして新たな挑戦をしてほしい」と「初新」の意味を説明。「常に冷静でいられるか（静）、また動いていないときにパフォーマンスを考えられるか（動）。（ＢＥ ＴＯＵＧＨは）１年間通して活躍する選手がいなかった。メンタル的にもタフになってほしい」と期待した。

選手リーダーも一新。３代目主将になった中江映利加は「苦しいときにいかに同じ方向を向けるか。勝つための軸を持ちましょう。チームが迷ったときに指導者との橋渡し役になりたい」と意気込み。副主将３人は投手リーダーに日高結衣、内野手リーダーに東ここあ、外野手リーダーに上條優奈が選ばれた。

巨人女子チームは昨季、公式戦を４３勝８敗。ヴィーナスリーグを初制覇したが、８月の全国クラブ選手権と１０月の全日本選手権は途中敗退した。Ｇタウンなどで練習を続け、４月のリーグ戦開幕に備える。