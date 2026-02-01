◇別府大分毎日マラソン （１日、大分市高崎山うみたまご前スタート、別府市亀川漁港前折り返し、大分市ジェイリーススタジアムゴール＝４２・１９５キロ）

レースは定刻の正午にスタート。２０キロを５９分５３（５キロのラップは１４分５５秒）で通過。中間点は１時間３分８秒と、ほぼ予定通りのタイムで通過した。ペースメーカーは４０歳の鉄人ランナー上野裕一郎（ひらまつ病院）ら５人が風よけを兼ねて務めている。上野のペースメークは安定しており、好レースが展開されている。

第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大からは、５区で１時間７分１６秒の圧倒的な区間新記録をマークし「シン山の神」＆「４代目・山の神」を襲名した黒田朝日（４年）、同８区で区間新記録をマークして３年連続区間賞を獲得した塩出翔太（４年）、３区７位の宇田川瞬矢（４年）、４区３位の平松享祐（３年）、１区登録ながら体調不良のため当日変更で欠場した荒巻朋熈（４年）の５人が出場している。

黒田朝日はレース前日の３１日に行われた会見で「箱根駅伝にピークをもってきたので、終わった後、ダメージが残り、疲労が出てしまいました。まずはスタートラインに立てるように疲労と戦いながら、ここまで来ました。箱根駅伝は絶好調でした。それに比べればコンディション不良に近いです」と率直に話していたが、順調に１キロ３分を切るペースで中間点を通過した。

塩出、宇田川は約２０キロで先頭集団から遅れだし、苦しい展開となっている。

箱根駅伝５位の中大から２区６位のエース溜池一太（４年）が出場し、健闘している。

国内招待選手は、自己ベスト記録２時間６分１４秒の井上大仁（３３）＝三菱重工＝、同２時間７分２６秒の聞谷賢人（３１）＝トヨタ紡織＝らが出場。２１年東京五輪代表の服部勇馬（３２）＝トヨタ自動車＝は一般参加選手として参戦している。