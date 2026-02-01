◇NBA ブルズ125ー118ヒート（2026年1月31日 カセヤ・センター）

NBAブルズの河村勇輝（24）が1月31日（日本時間2月1日）の敵地ヒート戦で第1Qから途中出場。今季NBA初出場＆ブルズデビューを果たした。前半から絶品アシストや3Pシュートを決めるなど6得点2アシスト3リバウンドと存在感を示した。チームは接戦を制した。

ブルズデビュー戦から河村が魅せた。主力欠場で第1Qからチャンスが巡ってきた。残り2分からコートに立ってブルズデビュー。そして今季NBA初出場は昨年4月13日（同14日）のマーベリックス戦以来、実に293日ぶりのNBA復帰となった。第1Q終了間際にシュートを放つが失敗。ブルズ初得点はお預けとなった。

第2Qも引き続き出場。残り10分2秒からドライブインから今季初アシストを決めた。パスを受けたケビン・ハーターは3点プレーを成立させたため、ガッツポーズも見せた。残り8分40秒にはトップから3Pシュートを沈めて今季初得点を挙げた。

後半には仲間そして現地実況を興奮させた。残り9分26秒からコートに立つと、残り7分12秒で右コーナー付近から3Pシュートを決めて後半初得点を挙げると、現地解説を務めていたマイケル・ジョーダンら共にブルズ3連覇に貢献したステイシー・キング氏は「ユウキマニア！」とテンションを上げた。

さらに残り6分36秒には左ウイング付近からドライブイン。得意のノールックパスでマタス・ブゼリスのダンクシュートをアシストすると現地実況陣は「ビューティフルパス！」と称した。

そして残り6分20秒から2連続スチールを決めると、残り5分47秒にはテイクチャージを奪って守備でもチームに貢献。キング氏は「カモン！ユウキ！」などと大絶叫して大興奮した。

河村は11分1秒出場で6得点3リバウンド2アシスト2スチールを記録した。シュートは4本試投で2本成功。FG成功率は50％。3Pシュートは3本試投で2本成功。3P成功率は66.7％という数字を残してチームの勝利に貢献した。

試合後にチーム最多29得点のアヨ・ドスンムも河村について聞かれると「オーマイーゴッド！ユウキは最高だったよ！」と称賛した。