“急な美人化”話題の大沢あかね、“風呂キャン界隈”にピシャリ「何をキャンセルしてるんだ」 自身のお風呂での美容法明かす
タレントの大沢あかね（40）が1日、都内で「『遅咲き 肌管理オタク 美容に全ぶり』（ワニブックス）発売記念トークショー＆サイン本お渡し会」を開催。イベント前に取材に応じ、“風呂キャンセル界隈”について提言した。
【全身ショット】真っ白なレースのセットアップで登場した大沢あかね
本書では、40歳を目前に“急な美人化”と話題を集めた大沢が、そのきっかけとなった逆転美容の全貌を1冊に凝縮した。
美容に目覚めたのは36歳のとき。3人目出産後の育児休暇中に、「子どもを送って家の洗面所で鏡を見てたら、本当にくすんでて、たるんでて、くんでて。自分じゃない自分がそこにいて。すごくショックを受けて、このまま年齢を重ねると、きっと大変なことになるから、ここで自分の肌と向き合おうと思って、頑張ったのがきっかけですね」と振り返った。
“お風呂美容”を掲げる大沢は、「昔からお風呂に長く入るのが好きで。その時間を美容時間に変えようということで、お風呂の中でパックをしたりとか、よもぎ蒸しをしたりとか」と話し、「シャワーを湯船に当てて、浴室を浄気で満たしてあげて、ミストサウナみたいな感じで入ると、じんわり汗をかくペースもちょっと早くなる。そこできれいに落として、泡洗顔をして保湿してあげると、本当に次の日肌がもちもちになったので、皆さんにもぜひ試していただけたらなと思います」と“お風呂美容”のポイントを説明した。
ネット上で話題を集める“風呂キャンセル界隈”については、「もう私的には、何をキャンセルしてるんだ、と物申したいです（笑）。もうキャンセルしないで、しっかりとお風呂に入って、1日の汚れをしっかりと落としてください」ときっぱり言い放った。
大沢は、1985年生まれ、大阪府出身。8歳で子役としてデビュー後、TV・ラジオ・イベントと幅広く活躍。日本テレビ『ヒルナンデス！』木曜レギュラー。3児の母（15歳・9歳・6歳）。夫は芸人・劇団ひとり。
