EXILEのAKIRA（44）が31日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。EXILEへの加入秘話を語った。

EXILEのメンバーとの初めての出会いは20歳の時。ストリートダンサーとして静岡から営業で東京のクラブにやってきたところ、MAKIDAIとUSAに声をかけられた。「オリジナルメンバーの方が仕事が終わったら新たな仲間探しみたいなことでライブハウスとかクラブとか行っていた。（僕が）踊っているのを発見して声をかけてくださった」と明かした。

2人はストリートダンサー界の伝説のダンサー。AKIRAは2人との出会いを「ヤバかったです。クラブの中で（自分が）一番ファンだった」と興奮げに振り返った。

当時、AKIRAはスキンヘッドだったという。風貌とは裏腹に礼儀正しい性格がEXILE内で噂となり、「HIROさんの耳にも入ってお付き合いが始まった」と振り返った。

2003年にダンススクール「EXPG」の立ち上げスタッフに。06年にEXILEに加入した。「HIROさんがEXILEをパワーアップしたいというところで後輩で近くで一番見ているAKIRAを一番最初に入れたいんだって。その時はサシでしたね」と振り返った。

EXILEへのスカウトについて、「HIROさんってめっちゃ謙虚じゃないですか。だから誘う時も“AKIRAの人生もあると思うから、無理なしでEXILEでどう？”って。無理なしでEXILEってどいうことかなって」と振り返って、笑いを誘った。「無理はないですって。光栄ですし、命懸けでやらせていただきます」と返答したことを明かした。