【なだれ注意報】山形県・新庄市、村山市、長井市、東根市、尾花沢市、大石田町などに発表（雪崩注意報） 1日13:06時点
気象台は、午後1時6分に、なだれ注意報を新庄市、村山市、長井市、東根市、尾花沢市、大石田町、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、小国町、白鷹町、飯豊町に発表しました。
村山、置賜、最上では、2日明け方まで大雪や電線等への着雪に、2日までなだれに注意してください。山形県では、1日夜遅くまで高波に、1日夕方まで落雷に注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■新庄市
□なだれ注意報【発表】
2日にかけて注意
■長井市
■東根市
■尾花沢市
■大石田町
■金山町
■最上町
■舟形町
■真室川町
■大蔵村
■鮭川村
■戸沢村
■小国町
■白鷹町
■飯豊町
